Обамеянг не входит в планы Почеттино
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино на следующий сезон.
Ранее днем поступило подтверждение того, что Почеттино отказался работать с нападающим Жоау Фелишем, который по истечении своей аренды возвращается в "Атлетико".
По информации Evening Standard, Обамеянг тоже не нужен Почеттино, несмотря на то, что от контракта экс-игрока "Арсенала" остается еще целый год.
Обамеянг уже получил от "Челси" зеленый свет на поиск нового клуба. "Синие" готовы отпустить 33-летнего габонца, купленного девять месяцев назад у "Барселоны" за 12 миллионов фунтов, за номинальную плату.
Сам Обамеянг открыт к возвращению в "Барселону", но также вызывает интерес у "Атлетико", "Милана" и клубов из Саудовской Аравии.
30.05.2023 19:00
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