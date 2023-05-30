Обамеянг не входит в планы Почеттино

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино на следующий сезон.

Ранее днем поступило подтверждение того, что Почеттино отказался работать с нападающим Жоау Фелишем, который по истечении своей аренды возвращается в "Атлетико".



По информации Evening Standard, Обамеянг тоже не нужен Почеттино, несмотря на то, что от контракта экс-игрока "Арсенала" остается еще целый год.



Обамеянг уже получил от "Челси" зеленый свет на поиск нового клуба. "Синие" готовы отпустить 33-летнего габонца, купленного девять месяцев назад у "Барселоны" за 12 миллионов фунтов, за номинальную плату.



Сам Обамеянг открыт к возвращению в "Барселону", но также вызывает интерес у "Атлетико", "Милана" и клубов из Саудовской Аравии.