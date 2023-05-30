Джурасек назначен исполнительным директором "Челси"
"Челси" объявил о назначении Криса Джурасека своим новым исполнительным директором.
Одновременно с этим "Челси" подтвердил расставание со своим президентом по бизнесу Томом Гликом, который провел в лондонском клубе менее года.
Этими двумя решениями американские владельцы "Челси" продолжают формировать новую структуру управления клубом, который они купили год назад у Романа Абрамовича.
Джурасек, знакомый совладельцу "Челси" Тодду Бели по работе в частной инвестиционной компании Clearlake Capital, будет отвечать за всю коммерческую деятельность клуба. Спортивная же сторона остается в введении Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.
30.05.2023 18:00
Просмотров: 777
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дуречек назначен
(ответить)
П... этому клубу, п...
(ответить)
Знакомый получается
(ответить)
Дурачёк назначен исполнительным директором "Челси"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий