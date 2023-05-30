Джурасек назначен исполнительным директором "Челси"

Крис Джурасек "Челси" объявил о назначении Криса Джурасека своим новым исполнительным директором.

Одновременно с этим "Челси" подтвердил расставание со своим президентом по бизнесу Томом Гликом, который провел в лондонском клубе менее года.

Этими двумя решениями американские владельцы "Челси" продолжают формировать новую структуру управления клубом, который они купили год назад у Романа Абрамовича.

Джурасек, знакомый совладельцу "Челси" Тодду Бели по работе в частной инвестиционной компании Clearlake Capital, будет отвечать за всю коммерческую деятельность клуба. Спортивная же сторона остается в введении Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.


Метки Джурасек, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 777

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 30.05.2023 19:33 # mancunia-planet
    Дуречек назначен

    (ответить)

  2. pavlix76 30.05.2023 18:23 # pavlix76
    П... этому клубу, п...

    (ответить)

  3. chelsea-69 30.05.2023 18:06 # chelsea-69
    Знакомый получается

    (ответить)

  4. suddenly 30.05.2023 18:01 # suddenly
    Дурачёк назначен исполнительным директором "Челси"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: