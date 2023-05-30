"Кристал Пэлас" хочет арендовать Холла
"Кристал Пэлас" хочет арендовать левого защитника "Челси" Льюиса Холла на следующий сезон.
18-летний Холл проявил себя с лучшей стороны в последние недели и был признан лучшим игроком академии "Челси" в этом сезоне.
Однако перспективы Холла при новом главном тренере "Челси" Маурисио Почеттино туманны, и "Пэлас" вызвался обеспечить талантливого юниора игровой практикой.
Как отмечает Daily Mail, "Пэлас" уже имеет опыт аренды игроков "Челси" — в сезоне 2021/22 полузащитник "синих" Конор Галлахер добился большого прогресса, отправившись в командировку к "орлам".
Добавим, в этом сезоне Холл сыграл 11 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований, причем на 10 из них он выходил в стартовом составе.
30.05.2023 17:00
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Ничем сверхъестественным не запомнился. В лучшем случае будет крепким середняком в АПЛ.
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Талантливый парень. Лучше Кукурелью слить, а его оставить на подмену Чиллуэлу.
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при кризисном Челси, часто пытался брать игру на себя, и получалось вполне удачно. Успехов ему!
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В Ман Сити его на левый фланг взять, а Джеймса на правый.
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