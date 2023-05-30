"Кристал Пэлас" хочет арендовать Холла

"Кристал Пэлас" хочет арендовать левого защитника "Челси" Льюиса Холла на следующий сезон.

18-летний Холл проявил себя с лучшей стороны в последние недели и был признан лучшим игроком академии "Челси" в этом сезоне.



Однако перспективы Холла при новом главном тренере "Челси" Маурисио Почеттино туманны, и "Пэлас" вызвался обеспечить талантливого юниора игровой практикой.



Как отмечает Daily Mail, "Пэлас" уже имеет опыт аренды игроков "Челси" — в сезоне 2021/22 полузащитник "синих" Конор Галлахер добился большого прогресса, отправившись в командировку к "орлам".



Добавим, в этом сезоне Холл сыграл 11 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований, причем на 10 из них он выходил в стартовом составе.



