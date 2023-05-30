"Кристал Пэлас" хочет арендовать Холла

Льюис Холл "Кристал Пэлас" хочет арендовать левого защитника "Челси" Льюиса Холла на следующий сезон.

18-летний Холл проявил себя с лучшей стороны в последние недели и был признан лучшим игроком академии "Челси" в этом сезоне.

Однако перспективы Холла при новом главном тренере "Челси" Маурисио Почеттино туманны, и "Пэлас" вызвался обеспечить талантливого юниора игровой практикой.

Как отмечает Daily Mail, "Пэлас" уже имеет опыт аренды игроков "Челси" — в сезоне 2021/22 полузащитник "синих" Конор Галлахер добился большого прогресса, отправившись в командировку к "орлам".

Добавим, в этом сезоне Холл сыграл 11 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований, причем на 10 из них он выходил в стартовом составе.


Метки Кристал Пэлас, Холл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 17:00

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  1. gary47 30.05.2023 17:49 # gary47
    Ничем сверхъестественным не запомнился. В лучшем случае будет крепким середняком в АПЛ.

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  2. gucman 30.05.2023 17:19 # gucman
    Талантливый парень. Лучше Кукурелью слить, а его оставить на подмену Чиллуэлу.

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  3. eakz 30.05.2023 17:11 # eakz
    при кризисном Челси, часто пытался брать игру на себя, и получалось вполне удачно. Успехов ему!

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  4. suddenly 30.05.2023 17:03 # suddenly
    В Ман Сити его на левый фланг взять, а Джеймса на правый.

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