"Челси" отказался от Фелиша
Одним из своих первых решений после назначения главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино избавился от нападающего Жоау Фелиша.
Напомним, в январе "Челси" арендовал Фелиша у "Атлетико" за 9 миллионов фунтов на вторую половину этого сезона, полностью взяв на себя зарплату Жоау.
Фелиш довольно неплохо вписался в игру "Челси", забив четыре гола в 20 матчах, однако Почеттино решил, что "синие" не будет ни выкупать, ни продлевать аренду 23-летнего португальца.
"Нас поставили в известность, что Поч не рассчитывает на Жоау Фелиша в "Челси". Он вернется сюда", — цитирует президента "Атлетико" Энрике Сересо Evening Standard.
Добавим, Фелиш все еще может вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон. Жоау называют одной из целей "Манчестер Юнайтед".
30.05.2023 16:00
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ага, сыграл хреново и потому "вписался" в общий хреновый сезон пенсов.
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Похетино бы за Кейном пришел, только Леви не продаст и самому Кейну это не интересно.
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