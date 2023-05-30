"Челси" отказался от Фелиша

Жоау Фелиш Одним из своих первых решений после назначения главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино избавился от нападающего Жоау Фелиша.

Напомним, в январе "Челси" арендовал Фелиша у "Атлетико" за 9 миллионов фунтов на вторую половину этого сезона, полностью взяв на себя зарплату Жоау.

Фелиш довольно неплохо вписался в игру "Челси", забив четыре гола в 20 матчах, однако Почеттино решил, что "синие" не будет ни выкупать, ни продлевать аренду 23-летнего португальца.

"Нас поставили в известность, что Поч не рассчитывает на Жоау Фелиша в "Челси". Он вернется сюда", — цитирует президента "Атлетико" Энрике Сересо Evening Standard.

Добавим, Фелиш все еще может вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон. Жоау называют одной из целей "Манчестер Юнайтед".


Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 16:00

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  1. danilych89 30.05.2023 16:10 # danilych89
    ага, сыграл хреново и потому "вписался" в общий хреновый сезон пенсов.

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  2. alexomck 30.05.2023 16:05 # alexomck
    Похетино бы за Кейном пришел, только Леви не продаст и самому Кейну это не интересно.

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