"Челси" отказался от Фелиша

Одним из своих первых решений после назначения главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино избавился от нападающего Жоау Фелиша.

Напомним, в январе "Челси" арендовал Фелиша у "Атлетико" за 9 миллионов фунтов на вторую половину этого сезона, полностью взяв на себя зарплату Жоау.



Фелиш довольно неплохо вписался в игру "Челси", забив четыре гола в 20 матчах, однако Почеттино решил, что "синие" не будет ни выкупать, ни продлевать аренду 23-летнего португальца.



"Нас поставили в известность, что Поч не рассчитывает на Жоау Фелиша в "Челси". Он вернется сюда", — цитирует президента "Атлетико" Энрике Сересо Evening Standard.



Добавим, Фелиш все еще может вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон. Жоау называют одной из целей "Манчестер Юнайтед".