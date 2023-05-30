"Вилла" сделала предложение Асенсио
"Астон Вилла" сделала предложение вингеру "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио.
В следующем сезоне "Астон Вилла" будет представлять Англию в Лиге Европы, поэтому главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери находится в поисках усилию под еврокубки.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, одной из целей Эмери является его соотечественник Асенсио, чей контракт с "Реалом" истекает в конце июня.
"Вилла" выдвинула свое предложение Асенсио на прошлой неделе и сейчас все еще ждет ответа от 27-летнего испанца, который сыграл 285 матчей за "Реал" в течение восьми сезонов.
Заполучить Асенсио свободным агентом хочет не только "Вилла", но также ПСЖ и некоторые клубы Серии А. Пока Марко не принял решение насчет своего будущего.
30.05.2023 15:00
Просмотров: 465
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а скамцо играет с антони и санчо) лул
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий