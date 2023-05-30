"Вилла" сделала предложение Асенсио

"Астон Вилла" сделала предложение вингеру "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио.

В следующем сезоне "Астон Вилла" будет представлять Англию в Лиге Европы, поэтому главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери находится в поисках усилию под еврокубки.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, одной из целей Эмери является его соотечественник Асенсио, чей контракт с "Реалом" истекает в конце июня.



"Вилла" выдвинула свое предложение Асенсио на прошлой неделе и сейчас все еще ждет ответа от 27-летнего испанца, который сыграл 285 матчей за "Реал" в течение восьми сезонов.



Заполучить Асенсио свободным агентом хочет не только "Вилла", но также ПСЖ и некоторые клубы Серии А. Пока Марко не принял решение насчет своего будущего.