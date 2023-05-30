Шмадтке становится новым спортивным директором "Ливерпуля"

"Ливерпуль" объявил о назначении Йорга Шмадтке своим новым спортивным директором.

"Ливерпуль" находился в поисках нового спортивного директора с ноября, когда стало известно, что Джулиан Уорд покинет свой пост в конце этого сезона.



При этом сам Уорд заступил на должность спортивного директора только прошлым летом, сменив в этой роли Майкла Эдвардса.



Сегодня было объявлено, что дело Уорда с 1 июня продолжит 59-летний Шмадтке, соотечественник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.



Шмадтке находился без работы с начала 2023, когда он покинул "Вольфсбург" после более чем четырех лет в клубе. Ранее Йорг также трудился в "Ганновере", "Кельне" и "Алеманнии".



"Во-первых, я бы хотел поприветствовать Йорга в "Ливерпуле", зная, что он привнесет багаж знаний и опыта в роли, где такие качества могут быть только полезны и ему, и нам".



"Йорг будет работать с нашим департаментом футбольных операций, который продолжит оказывать поддержку Юргену Клоппу в нашем постоянном стремлении по дальнейшему росту и развитию клуба во всех областях", — сообщил президент родительской компании клуба Fenway Sports Group.