Шмадтке становится новым спортивным директором "Ливерпуля"
"Ливерпуль" объявил о назначении Йорга Шмадтке своим новым спортивным директором.
"Ливерпуль" находился в поисках нового спортивного директора с ноября, когда стало известно, что Джулиан Уорд покинет свой пост в конце этого сезона.
При этом сам Уорд заступил на должность спортивного директора только прошлым летом, сменив в этой роли Майкла Эдвардса.
Сегодня было объявлено, что дело Уорда с 1 июня продолжит 59-летний Шмадтке, соотечественник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Шмадтке находился без работы с начала 2023, когда он покинул "Вольфсбург" после более чем четырех лет в клубе. Ранее Йорг также трудился в "Ганновере", "Кельне" и "Алеманнии".
"Во-первых, я бы хотел поприветствовать Йорга в "Ливерпуле", зная, что он привнесет багаж знаний и опыта в роли, где такие качества могут быть только полезны и ему, и нам".
"Йорг будет работать с нашим департаментом футбольных операций, который продолжит оказывать поддержку Юргену Клоппу в нашем постоянном стремлении по дальнейшему росту и развитию клуба во всех областях", — сообщил президент родительской компании клуба Fenway Sports Group.
30.05.2023 13:00
Просмотров: 853
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И где колбасня только находят таких?
(ответить)
уже хапнули с Клоппом
(ответить)
Шматко становится новым спортивным директором "Ливерпуля"
(ответить)
дауны портовые лучше бы вернули Желько Бувача, из-за ухода которого колбаса пошла п*зде
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий