Руни предложил Тен Хагу "немного сжульничать" в финале Кубка Англии

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни предложил главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу "немного сжульничать" в финале Кубка Англии.

3 июня "Юнайтед" завершит свой сезон дерби против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии на "Уэмбли", и Руни считает, что Тен Хаг, выбирая тактику на этот матч, мог бы вдохновиться примером контратакующей игры Жозе Моуриньо.



"Для игроков "Сити", их персонала и болельщиков финал Кубка Англии будет ощущаться не менее важным, чем для "Юнайтед", и я ожидаю захватывающего, упорного матча. У меня есть ощущение, что будут экстра-таймы и пенальти, и нечто подсказывает мне, что "Юнайтед" одержит победу. Я правда надеюсь на это".



"Как им добиться этого? Ну, я думаю, Эрик Тен Хаг должен немного рискнуть".



"Во время своей невероятной серии у "Сити" было так много контроля над игрой. Команды оборонялись 11 игроками, действуя компактно, но это означало "Сити" не слишком переживал насчет того, что может сделать соперник с мячом. Это позволяло им играть в ту игру, как они хотят".



"Моей стратегией было бы попробовать наоборот и заставить "Сити" делать что-нибудь другое. Я бы использовал тактику Жозе Моуриньо в его первый период в "Челси", когда игроки вроде Джо Коула, Арьена Роббена и Дамьена Даффа занимали эти полупозиции. Они не возвращались полностью назад, чтобы обороняться, когда "Челси" оставался без мяча. Вместо этого они немного жульничали и ждали чуть выше по полю в зонах, откуда они могут контратаковать, как только "Челси" вернет себе мяч".



"Нам всегда было сложно играть против них. Когда ты атаковал, то думал: "Где Роббен? Где Коул? Кто остается сзади? Как нам выстроить взаимодействие, чтобы справиться с этими игроками?"



"Юнайтед" мог бы сыграть похожим образом с Маркусом Рэшфордом и Антони Мартиалем: обороняться восемью игроками, чтобы эти двое ждали в позициях для контратак. Это бы поставило перед "Сити" вопросы другого рода: должен ли Джон Стоунс подключаться в полузащиту, создавая риск прорыва Рэшфорда; Должен ли Кайл Уолкер располагаться выше по полю, рискуя оставить свободное пространство?" — пишет Руни в своей колонке в The Times.