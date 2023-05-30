Франк подтвердил, что "Брентфорд" готов продать Райю
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк подтвердил, что его голкипер Давид Райя доступен для трансфера этим летом.
По ходу этого сезона Райя отклонил несколько предложений "Брентфорда" о новом контракте, а поскольку действующее соглашение Давида истекает уже через один год, это не оставляет "пчелам" выбора.
Райю сватают в "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", однако грандам Премьер-Лиги придется раскошелиться ради 27-летнего испанца.
"Думаю, только один наш игрок продается. Этим единственным игроком, о котором много говорят, является Давид. Он стоит 40 миллионов фунтов — кажется, я это уже говорил", — цитирует Франка Evening Standard.
30.05.2023 11:00
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