Кин призвал "Юнайтед" избавиться от Де Хеа

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал "красных дьяволов" избавиться от голкипера Давида Де Хеа.

Накануне Де Хеа отразил пенальти в исполнении Александара Митровича, чем помог "Юнайтед" одержать победу 2:1 над "Фулхэмом" и завершить этот сезон Премьер-Лиги на третьем месте.



После финального свистка Давиду была вручена "Золотая перчатка" как голкиперу, который провел наибольшее количество матчей без пропущенных голов в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Кин все равно считает, что 32-летний испанец недостаточно хорош для "Юнайтед" и нового контракта не заслуживает.



"Манчестер Юнайтед" должен улучшить свою игру в обороне относительно последнего года, потому что они были так плохи".



"Все они стоят и похлопывают Де Хеа по спине. Я бы быстро от него избавился".



"На мой взгляд, его не должно быть здесь. С ним "Манчестер Юнайтед" не вернется к завоеванию трофеев, абсолютно нет".



"Эта идея, что игроки похлопывают его по спине, нелепа. Это его работа", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.