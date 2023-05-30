"Лестер" расстанется минимум с 10 игроками летом

Харви Барнс и Джеймс Мэддисон "Лестер" расстанется минимум с 10 игроками после своего вылета из Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Лестер" одержал победу 2:1 над "Вест Хэмом", но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить свой вылет в Чемпионшип.

Впереди у "лис" масштабная перестройка. Клубу с "Кинг Пауэр" предстоит заместить уходящих игроков, а таковых будет немало.

Во-первых, в конце июня у "Лестера" истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс.

Кроме того, "лисы" почти наверняка продадут своих ключевых исполнителей в лице Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, на которых существует высокий спрос со стороны клубов Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mirror, не задержится на "Кинг Пауэр" и Уилфрид Ндиди. Однако этими 10 именами список потерь "Лестера" может не ограничиться — например, ранее в "Арсенал" сватали крайнего защитника "лис" Тимоти Кастаня.


Метки Лестер

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 09:00

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  1. chelsea88 30.05.2023 10:43 # chelsea88
    Всех в аснл!

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  2. pavlix76 30.05.2023 10:07 # pavlix76
    Лисам конец. Если уйдет весь состав, то команда может вылететь даже в Лигу Один

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