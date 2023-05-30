"Лестер" расстанется минимум с 10 игроками летом

"Лестер" расстанется минимум с 10 игроками после своего вылета из Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Лестер" одержал победу 2:1 над "Вест Хэмом", но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить свой вылет в Чемпионшип.



Впереди у "лис" масштабная перестройка. Клубу с "Кинг Пауэр" предстоит заместить уходящих игроков, а таковых будет немало.



Во-первых, в конце июня у "Лестера" истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс.



Кроме того, "лисы" почти наверняка продадут своих ключевых исполнителей в лице Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, на которых существует высокий спрос со стороны клубов Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, не задержится на "Кинг Пауэр" и Уилфрид Ндиди. Однако этими 10 именами список потерь "Лестера" может не ограничиться — например, ранее в "Арсенал" сватали крайнего защитника "лис" Тимоти Кастаня.