Клопп пообещал, что "Ливерпуль" снова станет претендентом на титул

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что в следующем сезоне его команда снова будет претендовать на титул Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Ливерпуль" не участвовал в чемпионской гонке, финишировав в Премьер-Лиге только на пятом месте.



Однако то, насколько сильно "Ливерпуль" провел концовку сезона, вселяет в Клопп уверенность, что "красные" вернулись в свое нормальное состояние.



"По ходу этого сезона были моменты, когда ты думал: "Этот сезон будет длиться четыре года". Слава Богу, заключительные 11 матчей очень нам помогли, придали большой импульс, обнадежили и стали отправной точкой для того, куда мы стремимся".



"Это все равно не лучший наш сезон. Мы видим это, мы знаем это, и мы очень расстроены тем фактом, что не попали в топ-4".



"Но бывают моменты, когда ты должен признать, что есть четыре команды лучше тебя. Такова правда. Мы провели плохой сезон, мы финишировали пятыми, и это тоже кое о чем говорит".



"Представьте, если бы мы были собой, и мы абсолютно будем собой в следующем сезоне, мы снова будем претендентом. Заключительные 11 матчей помогли нам это осознать", — цитирует Клоппа The Independent.