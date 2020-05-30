Тен Хаг: "Магуайр должен принять решение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его капитан Харри Магуайр должен сам принять решение насчет своего будущего.

В этом сезоне Магуайр утратил место в стартовом составе "Юнайтед", отметившись лишь восемь появлениями с первых минут в Премьер-Лиге и еще восемью в прочих турнирах.



Тен Хаг ценит профессионализм Магуайра, но допускает, что желание играть регулярно подтолкнет 30-летнего англичанина к уходу из клуба.



"Скажем так: я рад, что он здесь, и когда мы нуждались в нем, он справлялся со своей работой. Но это также решение, которое должен принять он сам".



"Никто не был бы счастлив в этой ситуации — и он тоже не чувствует себя счастливым. Он всегда тренируется на высшем уровне, со 100-процентной отдачей. Поэтому он хорошо справляется с обстоятельствами. Когда он ведет себя таким образом, вдобавок являясь капитаном, он важен для коллектива", — цитирует Тен Хага The Guardian.