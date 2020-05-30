Рэшфорд признан лучшим игроком "Юнайтед" в сезоне 2022/23

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в своей команде по итогам сезона 2022/23.

Совершенно провалив прошлый сезон, с приходом Эрика Тен Хага на должность главного тренера "Юнайтед" 25-летний Рэшфорд смог вернуться в свою лучшую форму.



В этом сезоне Рэшфорд забил 30 голов и отдал 11 результативных передач в 55 матчах. Маркус помог "Юнайтед" завоевать Кубок Лиги и занять третье место в Премьер-Лиге, но это еще не конец, потому что 3 июня "красные дьяволы" сразятся с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Успехи Рэшфорда были оценены по достоинству не только партнерами Маркуса по раздевалке, но и болельщиками "Юнайтед", которые традиционно определяют обладателя награды имени сэра Мэтта Басби.



Стоит отметить, что Рэшфорд стал первым со времен Райана Гиггза в 1998 году воспитанником академии "Юнайтед", взявшим награду имени Басби.



"Конечно, это момент гордости для меня. Я чувствую, что должен был забить немного больше, но вы знаете, всегда есть пространство, чтобы стать лучше. Я буду к этому стремиться в следующем сезоне".



"Я доволен, как все сложилось, но я настроен прибавить и надеюсь, в следующем сезоне мои показатели будут лучше", — цитирует Рэшфорда официальный веб-сайт "Юнайтед".



