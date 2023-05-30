Пять вещей, что мы узнали в 38-м туре

Сезон в английской Премьер-Лиге подошел к концу. "Эвертон" сохранил прописку в элите, а "Лидс" и "Лестер" присоединились к "Саутгемптону", отправившись в Чемпионшип. Это самое главное событие последнего тура, но были и другие моменты, достойные того, чтобы их отметить.





"Эвертон" остается, но нуждается в капитальном ремонте



"Эвертон" — клуб, который провел в элитном дивизионе больше сезонов, чем кто-либо. "Эвертон" все же не вылетел и сумел выполнить работу, которая гарантировала команде Шона Дайча сохранение прописки в Премьер-Лиге: обыграть "Борнмут". Получилось не без нервов, и болельщикам "ирисок" пришлось глотать валидол до последней из 10 добавленных к игре минут. Но Фортуна все же не стала строить козни "Эвертону" — старому и большому исторически, но очень проблемному в наши дни клубу.



Самое главное достижение нынешнего руководства "Эвертона" — продолжающееся строительство нового стадиона, который обещает стать жемчужиной Премьер-Лиги, благодаря своему расположению и всегда громкой поддержке команды. Болельщики "Эвертона" и в этот раз стали тем фактором, который не дает клубу уйти на дно, устроив настоящее шоу на трибунах и за пределами стадиона в день игры.



Даже самые черствые футболисты не могли не осознать, насколько важно для сообщества "эвертонианс" оставаться в Премьер-Лиге, и футболисты "Эвертона" сыграли с максимальной концентрацией и самоотдачей. Но эта команда в ее нынешнем виде нуждается в капитальной перестройке. И начинать нужно со смены руководства, которая может произойти очень скоро — есть заинтересованные инвесторы, готовые выкупить клуб у Фархада Мошири.



Если Джака провел свой последний матч за "Арсенал", прощание вышло красивым



Есть вероятность того, что Гранит Джака летом покинет "Арсенал" и вернется в Бундеслигу, где в его услугах заинтересован "Байер" из Леверкузена. Если в матче с "Вулверхэмптоном" Джака действительно сыграл свой последний матч за "канониров", то прощание вышло идеальным — таким, о каком сам Гранит еще год назад не мог и мечтать.



Можно говорить о том, что Джака так и не стал для "Арсенала" тем, кем его хотели видеть, когда швейцарский албанец переезжал из гладбахской "Боруссии" в Премьер-Лигу. Худший момент для Джаки был в конфронтации с болельщиками, лучший — в этом сезоне, который Гранит провел очень сильно. Но большую часть времени он играл довольно средне и был очень нестабильным и ненадежным игроком.



Этот сезон — лучший для Джаки в "Арсенале", и уйти в такой красивый момент будет правильно. Болельщики в большинстве своем простили эмоционального, но трудолюбивого игрока, чье чрезмерно жесткое поведение на поле не раз подводило клуб. "Арсенал" нацелен на Деклана Райса, Джака не желает снова оказаться в роли игрока ротации, потому расставание в данном случае будет правильным решением для всех.



Унаи Эмери имеет репутацию волшебника в Уэст-Мидлендсе



"Астон Вилла" обыграла "Брайтон" и может готовиться к возвращению в Европу — "вилланы" сыграют в Лиге Конференций, а их болельщики смогут "пробить" как минимум три европейских выезда, когда "Вилла" сыграет на групповой стадии третьего по значимости еврокубка.



Унаи Эмери воспринимают в Бирмингеме не иначе как волшебником и человеком, способным творить чудеса. Когда он приходил в "Астон Виллу" после Стивена Джеррарда, болельщики были бы рады уже тому, чтобы клуб не вылетел и поднялся в середину таблицы. Но в итоге Эмери смог выполнить свою работу настолько качественно, что "Вилла" была одной из лучших команд второго круга и набирала очки на уровне клуба из Лиги Чемпионов.



В какой-то момент показалось, что бирмингемцы даже замахнутся на место в топ-4, но в итоге они все же прервали свою беспроигрышную серию поражением от "Манчестер Юнайтед" и завершили сезон лишь на седьмом месте. То, что "Вилле" удалось заполучить Эмери, является большой удачей клуба, который может взять пример с "Ньюкасла" и в следующем сезоне бросить вызов традиционным грандам последних лет, напомнив о том, что "Астон Вилла" — один из самых успешных исторически клубов Англии, а том числе в Европе.



"Лестер" наконец выиграл, но вылета не избежал



"Лестер" сумел выполнить задачу минимум для сохранения прописки в элите — обыграл "Вест Хэм", но этого оказалось мало, так как "лисы" не были хозяевами собственной судьбы в последнем туре. Можно сказать, что "Лестеру" не повезло — команда Дина Смита могла выиграть в Ньюкасле, не использовав убийственный момент в концовке, да и у "Борнмута" в матче с "Эвертоном" был опасный момент в добавленное время, когда Джордан Пикфорд буквально вытащил "ирисок" из Чемпионшипа.



Но на самом деле вылет "Лестера" справедлив — команда провела ужасный сезон и так и не смогла собраться в решающий момент, выиграв всего один матч из шести и два — из 16 последних поединков в чемпионате.



Даже несмотря на то, что летом команда не получила необходимого усиления и обновления состава, игроки "Лестера" не должны были допускать того позора, который им в итоге пришлось испытать. Харви Барнс и Джеймс Мэддисон — те, кому меньше всех должно быть стыдно. Они, как и Юри Тилеманс, быстро найдут себе работу в Премьер-Лиге. А вот другие игроки с высокой зарплатой, но куда-то испарившимся профессионализмом могут стать для "Лестера" балластом, от которого будет не так уж просто избавиться в Чемпионшипе.



Харри Кейну нужно принять сложное решение



Харри Кейн во второй раз в карьере забил 30 мячей за сезон в Премьер-Лиге и стал бы лучшим бомбардиром, если бы не присутствие невероятного Холанда. При этом "Тоттенхэм" пролетел не только мимо Лиги Чемпионов, но и мимо еврокубков вообще и находится в состоянии клуба на распутье — без менеджера и спортивного директора.



У Кейна остался год по контракту с "Тоттенхэмом", и если "шпоры" хотят получить за своего бомбардира хотя бы 70-90 млн. фунтов, Даниэлю Леви придется смириться с тем, что Кейна нужно продать сейчас. Большого смысла в том, чтобы удерживать его, нет — команда нуждается в перестройке, и логично начинать ее уже без Кейна.

Основные претенденты на Кейна — "Реал" и "Манчестер Юнайтед", но на горизонте может возникнуть и ПСЖ, пытающийся избавиться от Неймара для освобождения зарплатной ведомости под новых звезд. Уже очевидно, что, если Кейн хочет завоевать какие-то трофеи, пришло время покинуть "Тоттенхэм", и нет никакого смысла оттягивать момент расставания на год.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru