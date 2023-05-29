Тухель позвонил Райсу

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс провел разговор с главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем.

Как известно, фаворитом в борьбе за 24-летнего Райса считается "Арсенал", однако Sky Sport Germany утверждает, что "Бавария" тоже предпринимает шаги для приобретения Деклана.



По информации немецкого издания, Райс является целью номер один для "Баварии" на лето, и на днях Деклан пообщался с Тухелем по телефону.



Этот разговор получился очень позитивным. Райс и Тухель высоко ценят друг друга, и Деклан открыт к идее продолжить карьеру в стане чемпионов Бундеслиги.



Ожидается, что теперь "Бавария" активизируется в своем стремлении заполучить Райса. Можно ожидать, что в ближайшее время клуб из Мюнхена установит контакт с "Вест Хэмом".