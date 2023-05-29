Де Хеа согласовал новый контракт, но МЮ не спешит его подписывать

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа действительно согласовал новый контракт, однако соглашение пока не подписано второй стороной — клубом.

По своему действующему контракту с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю Де Хеа остается сыграть только один матч, которым станет финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 3 июня.



За последнее время главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг несколько раз говорил, что хочет сохранить Де Хеа, завоевавшего "Золотую перчатку" в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации Daily Mail, 32-летний испанец уже согласился продлить свое пребывание в "Юнайтед", но в данный момент новый контракт лежит на подписи у боссов клуба.



Что касается Тен Хага, то он предпочитает сохранить Де Хеа, чтобы не тратить значительную часть своего трансферного бюджета на нового первого номера. Эрик видит другие позиции, которые больше нуждаются в усилении.