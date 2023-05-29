Босс "Лестера": "Мы вернемся"
Президент и владелец "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха пообещал, что его клуб вернется в Премьер-Лигу.
Несмотря на победу 2:1 над "Вест Хэмом" в последнем туре, "Лестер" не смог избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Шриваддханапрабха опечален таким исходом, но надеется, что выбывание в Чемпионшип станет ценным уроком для его клуба.
"Этот последний сезон был самым сложным для всех нас, учитывая то, что он завершился вылетом из Премьер-Лиги".
"Вчера мы приложили все усилия, чтобы исправиться, а когда мы повели в счете, и казалось, что мы спасемся, атмосфера на стадионе была абсолютно невероятной".
"Однако вылет — это следствие 38 матчей, и в этот период мы были недостаточно хороши".
"В ближайшие дни и недели мы проанализируем процессы и решения, которые привели нас к этому моменту".
"Мы должны извлечь урок и конвертировать этот опыт в действия, которые сделают нас сильнее и предотвратят повторение этого в будущем".
"Сегодня мы разделяем эту потерю и боль вместе. Но мы вернемся".
"Я продолжу нести эту ответственность, и это одна из самых важных ответственностей в моей жизни. Я продолжу выкладываться без остатка ради нее — ради моей страсти, как и страсти моей семьи и всего сообщества "Кинг Пауэр".
"Я получил огромное количество сообщений от наших фанатов — и приятных, и неприятных".
"Некоторые хотят, чтобы я продал клуб. Другие используют оскорбительные и безрассудные слова. А некоторые откровенно хамят".
"Но на каждое сообщение, от которого больно, я также получаю сообщения поддержки, признательности и единства — как удаленно, так и от людей, которых я встречал на публике и которые всегда подходили поздороваться со мной и моей семьей. Это многое значит для нас", — говорится в открытом письме Шриваддханапрабхи.
29.05.2023 21:00
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вернулись уже
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А всего-то заменили "жирного" Шмейхеля на воспитанника ливапуля.
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