"Ньюкасл" интересуется Ферраном Торресом

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении вингера "Барселоны" Феррана Торреса.

Завершив этот сезон Премьер-Лиги на четвертом месте, теперь "Ньюкасл" начинает поиски усиления состава под Лигу Чемпионов. По информации Daily Mail, на радаре у "сорок" находится 23-летний Торрес.



"Барселона" по-прежнему испытывает колоссальные финансовые проблемы, и Торрес является одним из нескольких игроков, которых каталонский клуб готов принести в жертву.



Уже выручив 40 миллионов фунтов за Жорди Альбу и Серхио Бускетса, "Барселоне" нужно раздобыть еще 160 млн. фунтов для соблюдения правил финансового фейр-плей Ла Лиги.



Помимо Торреса, который ранее в своей карьере провел полтора сезона в "Манчестер Сити", "Барселона" готовы выслушать предложения и насчет бывшего вингера "Лидса" Рафиньи.