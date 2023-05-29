"Челси" обсуждает покупку Угарте

"Челси" ведет переговоры о покупке полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте.

Этим летом "Челси" может попрощаться сразу с несколькими игроками центра поля, включая Мейсона Маунта, Нголо Канте, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика.



Одной из целей "синих" на замену уходящим игрокам является Угарте, и Sky Sports может подтвердить, что лондонский клуб уже обсуждает покупку 22-летнего игрока сборной Уругвая.



Контракт Угарте со "Спортингом" рассчитан до 2026 года, однако клуб из Лиссабона бессилен помешать уходу Мануэля из-за пункта об отступных в размере 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).



Ранее Угарте также сватали в "Ливерпуль" и "Астон Виллу", но главным конкурентом "Челси" в борьбе за Мануэля обещает стать ПСЖ.