Мейсон убежден, справился со своей ролью на отлично

Временный тренер "Тоттенхэма" Райан Мейсон убежден, что он проделал "отличную работу" в свой короткий период.

Мейсон принял на себя обязанности главного тренера "Тоттенхэма" в конце апреля, до этого — с момента увольнения Антонио Конте — руководив первой командой "шпор" в дуэте с Кристианом Стеллини.



Сезон 2022/23 "Тоттенхэм" завершил победой 1:4 над "Лидсом", но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в еврокубки. Несмотря на это, Мейсон доволен собой.



"Надеюсь, когда я отправлюсь в летний отпуск, каждый на нашей тренировочной базе будет знать, что я из себя представляю, что из себя представляет моя команда и каковы наши ценности".



"Я надеюсь и ожидаю, что вы, парни, и каждый тоже это видит. Лично я знаю, что мы проделали отличную работу. Это действительно так", — цитирует Мейсона The Independent.