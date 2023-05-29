Кейн "решил покинуть "Тоттенхэм" летом

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, возможно, уже принял решение сменить клуб этим летом.

Соответствующее утверждение делает испанское издание AS, объясняя решение Кейна неопределенностью насчет нового главного тренера "Тоттенхэма" и непопаданием "шпор" в еврокубки.

Накануне против "Лидса" 29-летний Кейн забил свой 29-й и 30-й голы в этом сезоне Премьер-Лиги, но "Тоттенхэму" этого не хватило даже для попадания в Лигу Конференций.

К отъезду из Северного Лондона Кейна также подталкивает контрактная ситуация, ведь от действующего контракта капитана сборной Англии остается только один год.

Главным претендентом на Кейна считается "Манчестер Юнайтед", однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предпочел бы продать своего бомбардира за рубеж, если до этого вообще дойдет, что обеспечивает "Реалу" и "Баварии" хорошие шансы заполучить Харри.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2023 17:00

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  1. kagawa 29.05.2023 17:35 # kagawa
    Как ни год, постоянно он заключал 5-летние контракты. А тут снова 1 год остался. Во тебе на

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  2. suddenly 29.05.2023 17:01 # suddenly
    Раб решил хозяина покинуть?

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  3. alexomck 29.05.2023 17:01 # alexomck
    Слабак.

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