Кейн "решил покинуть "Тоттенхэм" летом

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, возможно, уже принял решение сменить клуб этим летом.

Соответствующее утверждение делает испанское издание AS, объясняя решение Кейна неопределенностью насчет нового главного тренера "Тоттенхэма" и непопаданием "шпор" в еврокубки.



Накануне против "Лидса" 29-летний Кейн забил свой 29-й и 30-й голы в этом сезоне Премьер-Лиги, но "Тоттенхэму" этого не хватило даже для попадания в Лигу Конференций.



К отъезду из Северного Лондона Кейна также подталкивает контрактная ситуация, ведь от действующего контракта капитана сборной Англии остается только один год.



Главным претендентом на Кейна считается "Манчестер Юнайтед", однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предпочел бы продать своего бомбардира за рубеж, если до этого вообще дойдет, что обеспечивает "Реалу" и "Баварии" хорошие шансы заполучить Харри.