Тен Хаг настаивает на покупке Маунта

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг настаивает на приобретении полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Несмотря на интерес к Маунту со стороны "Ливерпуля" и "Арсенала", "Юнайтед" считается фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока сборной Англии.



Как сообщает The Telegraph, Маунт почти наверняка покинет "Челси" этим летом, потому что от контракта Мейсона остается только один год.



По информации издания, за интересом "Юнайтед" к Маунту стоит лично Тен Хаг. И Эрик уверен, что сможет заманить Мейсона на "Олд Траффорд".



Впрочем, сам Маунт пока не принял окончательное решение насчет своего будущего. Сейчас, когда сезон для "Челси" закончился, Мейсон сможет спокойно взвесить все имеющиеся у него варианты.