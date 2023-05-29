"Челси" подтвердил назначение Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" официально подтвердил назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

О том, что Почеттино заключил контракт с "Челси", прессе стало известно в минувшее воскресенье. Сегодня, на следующий день после окончания сезона Премьер-Лиги, этому поступило подтверждение.

Обжегшись с пятилетним контрактом Грэма Поттера, с Почеттино "Челси" заключил сделку только на два года с опцией продления на третий.

Формально Маурисио приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля, однако ожидается, что 51-летний аргентинец немедленно будет введен в курс дел.

"Опыт Маурисио, его стандарты качества, лидерские качества и характер сослужат хорошую службу клубу в будущем. Он тренер-победитель, который поработал на высочайших уровнях, в различных лигах и языках. Его отношение к работе, тактика и приверженность к развитию сделали его превосходным кандидатом", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.

Добавим, Почеттино находился без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом. Ранее Маурисио также тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол"


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2023 15:20

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Последние комментарии:




  1. alexomck 29.05.2023 16:56 # alexomck
    Суперкомпьютер предсказал итоги следующего чемпионата Англии. В тройке призеров будут изменения!

    До начала следующего сезона АПЛ еще 75 дней, а суперкомпьютер уже может предсказать его победителя.

    По расчетам суперкомпьютера LegalSportsbooks чемпионом Англии в очередной раз станет «Манчестер Сити».

    Итоговая таблица будет выглядеть следующим образом.

    1. «Манчестер Сити».

    2. «Арсенал».

    3. «Ливерпуль».

    4. «Манчестер Юнайтед».

    5. «Ньюкасл».

    6. «Тоттенхэм».

    7. «Брайтон».

    8. «Астон Вилла».

    9. «Вест Хэм».

    10. «Кристал Пэлас».

    11. «Вулверхэмптон».

    12. «Челси».

    13. «Брентфорд».

    14. «Фулхэм».

    15. «Эвертон».

    16. «Ноттингем Форест».

    17. «Бернли».

    18. «Борнмут».

    19. «Шеффилд Юнайтед».

    20. «Лутон».

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  2. liverpo0ol 29.05.2023 16:55 # liverpo0ol
    Чорлийцы поздравляю, хороший тренер, с ходу на 10е место запрыгнет.

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  3. narcot 29.05.2023 16:36 # narcot
    только дол6оёб будет сравнивать $100 баксов в рф и $1000 в сша




    В Чувашской деревне Голов Красноармейского района сельчанам пришлось везти пациента до скорой на садовой тачке. Медики не рискнули ехать по аварийному мосту.

    «Мост в рабочем состоянии, транспорт по нему проезжает. Возможно машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя. Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы и на днях будут представлены в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики», - прокомментировали ситуацию в администрации района.

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  4. hunter022 29.05.2023 16:30 # hunter022
    : полиция начала задержания местных жителей за съемку работы систем ПВО
    В Киеве полиция начала задержания местных жителей, которых подозревают в съемке работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

    По данным канала, правоохранители задержали 33 человека, при этом официальной информации об этом от местной власти не поступало. В сообщении говорится, что задержанных передали в «надежные руки» Службы безопасности Украины (СБУ).

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  5. electric 29.05.2023 16:26 # electric
    С изумлением будут наблюдать у подножия Олимпа на вершину - КНЯЖЕСКИЙ трон!
    Поздравляю синих с выпадшей им честью лицезреть сей факт.

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  6. pardew 29.05.2023 16:22 # pardew
    Поборется за 8-е место с Ливерпулем...

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  7. quavo 29.05.2023 16:22 # quavo
    Только русская рука плможет залупенсам, так что сасабт

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  8. thegodfather 29.05.2023 16:16 # thegodfather
    Император почетян трон.
    Позорные пососпуки страпон

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  9. mixmaster 29.05.2023 16:11 # mixmaster
    Пилите голосовалку- когда его уволят

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  10. bangladesh 29.05.2023 15:59 # bangladesh
    уволят через полтора-два сезона.

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  11. jirrort 29.05.2023 15:59 # jirrort
    Обращаюсь к дурачкам пенсам, которые недовольны этим назначением и называют Поча бестрофейником и лузером. Вы понимаете ,что по вашей логике Тухелян тоже являлся неудачником,перед переходом в Императорси? Тот тоже 99% своих трофеев нафармил в фермерской лиге 1 ,поскольку до перехода в псж у него был 1 обоссанный кубок Германии за всю карьеру и всё. Да господи, неужели за годы боления,вы так и не поняли,что из себя представляет ФК ГЕГЕМОНСИ? Этот клуб насквозь пропитан победным духом ,тут кто угодно будет выигрывать чашки. Тут совершенно неважно, брал ты до этого трофеи или нет,важно то насколько ты силён духом и готов ли ты стать частью этого ментального монстра , которым является Челси. Достаточно вспомнить пожилого бестрофейника Сосарри , который в первый же год умудрился выиграть ЛЕ,не потерпев в турнире ни одного поражения + помочился на арсеноль в финале 4-1, ещё и в финале КАЛа был,где только по пенкам уступил срити. Хейтеры пенсы,надеюсь на ваше благоразумие и на то , что со временем вы одумаетесь и признаете величие Поченяна, ибо другого выбора у вас нет,это новый Фергюсон и он с нами надолго,привыкайте,обнял.

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  12. alexomck 29.05.2023 15:54 # alexomck
    Сейчас бы Артурка с десяток дурацких длиннопостов про Поча и Челси напечатал... жаль этого добряка:(

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  13. superglor 29.05.2023 15:53 # superglor
    Идеальный тренер для пенсов, вернувшихся на свое место истории. За 2 года займет пару 5 мест, да проиграет в финале Кубка Лиги.

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  14. narcot 29.05.2023 15:50 # narcot
    ССЫТЕСЬ. ЧМОХИ?)



    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил ответом на обстрелы Киева

    «Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят», &#8213; заявил Кирилл Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

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  15. true-manc 29.05.2023 15:40 # true-manc
    RIP какульси
    RIP карьера Марата Почеттинзиева оглы

    печаль(((

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  16. bembo 29.05.2023 15:35 # bembo
    Пари Сен-Жермен»

    Чемпион Франции: 2021/22
    Обладатель Кубка Франции: 2020/21
    Обладатель Суперкубка Франции: 2020


    Че с е6алой, шавки подсоспульные!???

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  17. slash-lfc 29.05.2023 15:35 # slash-lfc
    Будет учить играть в xуйбол Чмудрика, Мадукеке, Бадиашилей и прочий шлак купленный на 600кк хахахахахахаха

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  18. slavaukraine 29.05.2023 15:34 # slavaukraine
    По тихой грусти буду наблюдать за происходящим, все еще не верится, что это произошло..

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  19. mafia 29.05.2023 15:31 # mafia
    5 лет поттеру сука ору с зашкварси

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  20. alexomck 29.05.2023 15:31 # alexomck
    Будет разгребать эти авгиевы конюшни и растить молодняк, такое он умеет. Это в идеале, хотя в любой момент может вмешаться Боли и все запороть опять.
    На трофеи, приглашая подобного коуча, Челси, вестимо, не рассчитывает сейчас.

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