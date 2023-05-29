"Челси" подтвердил назначение Почеттино
"Челси" официально подтвердил назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.
О том, что Почеттино заключил контракт с "Челси", прессе стало известно в минувшее воскресенье. Сегодня, на следующий день после окончания сезона Премьер-Лиги, этому поступило подтверждение.
Обжегшись с пятилетним контрактом Грэма Поттера, с Почеттино "Челси" заключил сделку только на два года с опцией продления на третий.
Формально Маурисио приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля, однако ожидается, что 51-летний аргентинец немедленно будет введен в курс дел.
"Опыт Маурисио, его стандарты качества, лидерские качества и характер сослужат хорошую службу клубу в будущем. Он тренер-победитель, который поработал на высочайших уровнях, в различных лигах и языках. Его отношение к работе, тактика и приверженность к развитию сделали его превосходным кандидатом", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.
Добавим, Почеттино находился без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом. Ранее Маурисио также тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол"
29.05.2023 15:20
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5. «Ньюкасл».
6. «Тоттенхэм».
7. «Брайтон».
8. «Астон Вилла».
9. «Вест Хэм».
10. «Кристал Пэлас».
11. «Вулверхэмптон».
12. «Челси».
13. «Брентфорд».
14. «Фулхэм».
15. «Эвертон».
16. «Ноттингем Форест».
17. «Бернли».
18. «Борнмут».
19. «Шеффилд Юнайтед».
20. «Лутон».
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Чорлийцы поздравляю, хороший тренер, с ходу на 10е место запрыгнет.
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только дол6оёб будет сравнивать $100 баксов в рф и $1000 в сша
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С изумлением будут наблюдать у подножия Олимпа на вершину - КНЯЖЕСКИЙ трон!
Поздравляю синих с выпадшей им честью лицезреть сей факт.
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Поборется за 8-е место с Ливерпулем...
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Только русская рука плможет залупенсам, так что сасабт
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Император почетян трон.
Позорные пососпуки страпон
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Пилите голосовалку- когда его уволят
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уволят через полтора-два сезона.
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Обращаюсь к дурачкам пенсам, которые недовольны этим назначением и называют Поча бестрофейником и лузером. Вы понимаете ,что по вашей логике Тухелян тоже являлся неудачником,перед переходом в Императорси? Тот тоже 99% своих трофеев нафармил в фермерской лиге 1 ,поскольку до перехода в псж у него был 1 обоссанный кубок Германии за всю карьеру и всё. Да господи, неужели за годы боления,вы так и не поняли,что из себя представляет ФК ГЕГЕМОНСИ? Этот клуб насквозь пропитан победным духом ,тут кто угодно будет выигрывать чашки. Тут совершенно неважно, брал ты до этого трофеи или нет,важно то насколько ты силён духом и готов ли ты стать частью этого ментального монстра , которым является Челси. Достаточно вспомнить пожилого бестрофейника Сосарри , который в первый же год умудрился выиграть ЛЕ,не потерпев в турнире ни одного поражения + помочился на арсеноль в финале 4-1, ещё и в финале КАЛа был,где только по пенкам уступил срити. Хейтеры пенсы,надеюсь на ваше благоразумие и на то , что со временем вы одумаетесь и признаете величие Поченяна, ибо другого выбора у вас нет,это новый Фергюсон и он с нами надолго,привыкайте,обнял.
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Сейчас бы Артурка с десяток дурацких длиннопостов про Поча и Челси напечатал... жаль этого добряка:(
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Идеальный тренер для пенсов, вернувшихся на свое место истории. За 2 года займет пару 5 мест, да проиграет в финале Кубка Лиги.
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ССЫТЕСЬ. ЧМОХИ?)
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RIP какульси
RIP карьера Марата Почеттинзиева оглы
печаль(((
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Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции: 2021/22
Обладатель Кубка Франции: 2020/21
Обладатель Суперкубка Франции: 2020
Че с е6алой, шавки подсоспульные!???
(ответить)
Будет учить играть в xуйбол Чмудрика, Мадукеке, Бадиашилей и прочий шлак купленный на 600кк хахахахахахаха
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По тихой грусти буду наблюдать за происходящим, все еще не верится, что это произошло..
(ответить)
5 лет поттеру сука ору с зашкварси
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Будет разгребать эти авгиевы конюшни и растить молодняк, такое он умеет. Это в идеале, хотя в любой момент может вмешаться Боли и все запороть опять.
На трофеи, приглашая подобного коуча, Челси, вестимо, не рассчитывает сейчас.
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