"Челси" подтвердил назначение Почеттино

"Челси" официально подтвердил назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

О том, что Почеттино заключил контракт с "Челси", прессе стало известно в минувшее воскресенье. Сегодня, на следующий день после окончания сезона Премьер-Лиги, этому поступило подтверждение.



Обжегшись с пятилетним контрактом Грэма Поттера, с Почеттино "Челси" заключил сделку только на два года с опцией продления на третий.



Формально Маурисио приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля, однако ожидается, что 51-летний аргентинец немедленно будет введен в курс дел.



"Опыт Маурисио, его стандарты качества, лидерские качества и характер сослужат хорошую службу клубу в будущем. Он тренер-победитель, который поработал на высочайших уровнях, в различных лигах и языках. Его отношение к работе, тактика и приверженность к развитию сделали его превосходным кандидатом", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.



Добавим, Почеттино находился без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом. Ранее Маурисио также тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол"