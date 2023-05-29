"Фулхэм" заинтересован в покупке Фреда

"Фулхэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда.

В этом сезоне Фред был исключительно игроком ротации для главного тренера "Юнайтед" Эрик Тен Хага, отметившись только 12 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Сейчас у Фреда остается только один год по контракту, опцию продления которого на 12 месяцев "красные дьяволы" использовали минувшей зимой.



Как утверждают Manchester Evening News и talkSPORT, "Юнайтед" открыт к продаже Фреда этим летом, и интерес к 30-летнему бразильцу уже проявил "Фулхэм".



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва был замечен мило разговаривающим с Фредом на парковке при "Олд Траффорд" после окончания матча заключительного тура Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "дачниками", и это неспроста.



Добавим, только прошлым летом "Фулхэм" приобрел у "Юнайтед" полузащитника Андреаса Перейру, который утвердился ключевым игроком команды Силвы.



