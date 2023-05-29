Кулусевски не уверен, что останется в "Тоттенхэме"

Деян Кулусевски Вингер Деян Кулусевски усомнился насчет постоянного трансфера в "Тоттенхэм".

В январе прошлого года "Тоттенхэм" взял Кулусевски в 18-месячную аренду у "Ювентуса" за 8.3 млн. фунтов с опцией выкупа за 24.9 млн. фунтов.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" собирается выкупить Кулусевски, несмотря на свое непопадание в Лигу Чемпионов, однако 23-летний швед не так в этом уверен.

"Если честно, я не знаю... Давайте посмотрим".

"Я был сосредоточен только на игре в футбол, я старался изо всех сил, и теперь, конечно, настает время поговорить с клубом", — цитирует Кулусевски Daily Mail.


Метки Кулусевски, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2023 14:00

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