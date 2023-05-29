"Барселона" близка к покупке Невеша

"Барселона" согласовала приобретение капитана "Вулверхэмптона" Рубена Невеша за 26 миллионов фунтов.

Как сообщает AS, соответствующая договоренность достигнута всеми сторонами, и в ближайшие дни трансфер Невеша будет оформлен.



Испанское издание подчеркивает, что главный тренер "Барселоны" Хави испытывает некоторые сомнения насчет Невеша, переход которого был согласован президентом каталонского клуба Хуаном Лапортой и агентом Жорже Мендешем.



Если это окажется правдой, то выход Невеша на замену в проигранном "Вулверхэмптоном" матче против "Арсенала" в минувшее воскресенье (5:0) останется последним матчем Рубена за клуб, который он представляет с 2017 года.



За эти шесть лет Невеш сыграл 253 матча и забил 30 голов. Ранее 26-летнего португальца сватали и в другие клубы, включая "Ливерпуль".