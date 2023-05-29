Мерфи дал совет Тен Хагу насчет Де Хеа на финал Кубка Англии
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи дал совет главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу насчет голкипера Давида Де Хеа на финал Кубка Англии.
3 июня "Юнайтед" сразится против своих соседей из "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии, и Мерфи считает, что Тен Хаг должен запретить Де Хеа играть в короткий пас.
"Юнайтед" не может позволить себе сделать какой-либо подарок "Сити", потому что чемпионы великолепны в прессинге, а Де Хеа некомфортно с мячом в ногах. Я бы попросил его далеко выбивать мяч. Абсолютно. Каждый. Раз".
"В такой манере тебе не выиграть лигу, но когда речь об одном финальном матче против лучшей в Европе команды, ты должен быть готов пойти на все ради победы".
"Просить Де Хеа участвовать в розыгрыше мяча при выходе из обороны значит напрашиваться на неприятности. Вы можете убрать эту неопределенность, прямо запретив ему это делать".
"Мы знаем, что Стоунс любит выдвигаться в полузащиту, и если "Юнайтед" хочет чего-нибудь добиться, они должны использовать уязвимость Диаша при игре один на один".
"Антони Мартиаль не быстрее Диаша, а Ваут Вегхорст едва ли быстрее моей мамы, значит Рэшфорд должен сыграть по центру. Он заставит Стоунса дважды подумать, прежде чем выдвигаться вперед".
"Тен Хаг может использовать такую манеры игры, но я не уверен", — пишет Мерфи в своей колонке в Daily Mail.
29.05.2023 12:00
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Последние комментарии:
Тема мамы не полностью раскрыта )
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Ваут Вегхорст не только едва ли быстрее его мамы, у него удар не намного лучше.
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Я тоже могу дать совет: ни в коем случае не пропускай голы
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