Эллардайс готов тренировать "Лидс" в Чемпионшипе

Наставник "Лидса" Сэм Эллардайс подтвердил свою готовность тренировать "белых" в Чемпионшипе.

Возглавив "Лидс" на четыре заключительных матча этого сезона, Эллардайс набрал только одно очко из 12 возможных и не смог предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги.



Сезон 2023/24 "Лидс" начнет в Чемпионшипе, и Эллардайс готов взвалить на себя миссию по повышению в классе, но для этого руководство клуба должно оказать ему содействие.



"Здесь предстоит проделать работу в следующем сезоне, даже в Чемпионшипе. Вам нужно забивать голы, вам нужны бомбардиры, чтобы забивать их. Состав команды имеет перекос в сторону молодости, ему не хватает опыта. Как команда они недостаточно хороши. Вы не можете продолжать совершать ошибки. Мы подарили "Тоттенхэму" три гола сегодня. Каким путем клуб хочет пойти?"



"Нам нужно сесть и обсудить всю инфраструктуру клуба. Комплектация состава — это фактор номер один для любого тренера. Ты не можешь улучшить игрока на 10%, он может стать лучше только на 2-3%".



"Если я продолжу тренировать, то это будет здесь, и соответствующие переговоры состоятся в ближайшие дни. Нам нужно будет побеседовать пару дней и решить, будет ли обеим сторонам комфортно друг с другом. Меньше всего я хочу взяться за работу и увидеть, что все идет не так, как мы договаривались", — цитирует Эллардайса The Guardian.