Лэмпард: "Я большой поклонник Почеттино"

Фрэнк Лэмпард признался, что является большим поклонником таланта Маурисио Почеттино, который меняет его на тренерском мостике "Челси".

Ничьей 1:1 против "Ньюкасла" Лэмпард завершил свой период работы временным тренером "Челси". "Синие" выиграли лишь один матч из 11 при Фрэнке, финишировав на 12-м месте в Премьер-Лиге.



"Челси" набрал только 44 очка за сезон, что является клубным антирекордом за все время выступлений в Премьер-Лиге, и Лэмпард надеется, что Почеттино удастся вернуть "синих" на прежний уровень.



"Я являюсь большим поклонником Почеттино как тренера. Думаю, он очень хороший тренер. Однако дело не в том, кто это может быть, а в том, чтобы это был тренер действительно высокого уровня".



"История Почеттино говорит о том, что он умеет работать с клубами такого уровня. Если дать ему поработать с игроками, он придает команде четкую индивидуальность, которая позволяет выигрывать матчи. Такого рода вещи могут потребовать времени, поэтому нам нужно быть немного осторожными в своих ожиданиях".



"Здесь предстоит проделать большую работу. Таков мой вывод после этих шести недель. Я продолжаю говорить о том, что коллективно мы не соответствуем своим стандартам. Я могут быть честен насчет этого, потому что это мой последний матч, и я в любом случае не так уж часто буду видеть некоторых из них!"



"Коллективные стандарты клуба вроде "Челси" должны быть на максимуме, иначе ты просто физически не будешь готов сражаться, играть на этом уровне и этой скорости, соответствовать требованиям Премьер-Лиги".



"Если у вас нет сплоченности в раздевалке и нет лидеров, если вы не поддерживаете друг друга, если нет духа соперничества вроде "я хочу твое место, ты хочешь мое"... Это должно быть в каждой команде топ-уровня".



"Когда я пришел, то очень быстро смог убедиться, что здесь этого недостаточно. Конечно, очень хороший тренер может помочь, но каждый должен взять ответственность на себя", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.