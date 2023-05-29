Артета: "Арсенал" не может радоваться второму месту"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не может радоваться второму месту в Премьер-Лиге.

Разгромив "Вулверхэмптон" со счетом 5:0 в последнем туре, "Арсенал" финишировал вторым. "Канониры" набрали 84 очка — на пять меньше завоевавшего титул "Манчестер Сити".



Артета признается, что прошлым летом и не мечтал о таком, но поскольку сезон сложился, так, как он сложился, и "канониры" более девяти месяцев провели на вершине таблицы, Микель не может быть доволен упущенным титулом.



"Мы хотели вернуть клуб в Лигу Чемпионов. Это было главной целью. Мы очень нуждались в этом летом до того, как сделали определенные вещи и смогли сохранить некоторых игроков".



"Затем мы начали путь, и день за днем ты начинаешь чувствовать, что эта команда движется в правильном направлении, ее энергия и дух очень хороши".



"Затем это придает некоторую веру. Мы не ожидали финишировать там, где финишировали. Кажется, это третий лучший показатель за всю историю клуба по количеству побед".



"Это много, но этого все равно недостаточно для чемпионства. Мы понимаем, каков наш уровень. Если мы хотим быть настоящим претендентом на победу, мы не можем радоваться своим положением, и в следующем сезоне мы должны выступить гораздо лучше", — цитирует Артету Evening Standard.