Клопп: "Довольно насыщенный период начинается сейчас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для него начинается "довольно насыщенный период", во время которого он сосредоточится на укреплении состава с помощью трансферов.

Несмотря на рывок в последние недели, "Ливерпуль" пришел к финишу в Премьер-Лиге только пятым. Таким образом, "красные" остались без путевки в Лигу Чемпионов.



Однако Клопп не думает об отдыхе после столь непростого сезона. Сейчас мысли Юргена связаны с перестройкой команды.



"Я не чувствую, что мне нужен перерыв, совершенно не чувствую. Я в полном порядке, честно. Если бы вы спросили меня 11 матчей назад, хочу ли я перерыв, тогда я бы подумал об этом! Но сейчас я абсолютно в порядке и полон энергии".



"У меня и так будет перерыв — мне не придется проводить тренировки и все такое, но это будет довольно насыщенный период, который, надеюсь, начинается прямо сейчас. Это будет период работы над другими областями игры, и я более чем счастлив делать это. Я найду время перезарядить батареи, а в июле мы начнем заново", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.