Де Дзерби ожидает, что Макаллистер и Кайседо уйдут из "Брайтона"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби ожидает, что полузащитники Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо покинут клуб этим летом.

"Брайтон" завершил чрезвычайно успешный для себя сезон поражением 2:1 в гостях у "Астон Виллы". После матча в Бирмингеме 24-летний Макаллистер был в слезах — и отнюдь не из-за результата.



Огромный интерес у топ-клубов, помимо Алексиса, вызывает и Кайседо, и Де Дзерби даже не надеется удержать двух своих звезд, несмотря на попадание "чаек" в Лигу Европы.



"Мне очень жаль, но я думаю, это мог быть последний матч для Алексиса и Мойсеса. Мы говорим о двух отличных людях и двух отличных игроках".



"Такова политика "Брайтона". Думаю, они имеют право уйти. Они могут сменить команды и играть на более высоком уровне".



"Мы готовы. Нам нужно найти других больших игроков, чтобы строить игру без Алексиса и Мойсеса", — цитирует Де Дзерби BBC.