Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" стало проще заполучить Кима Мин Джэ и Виктора Осимхена. "Ливерпуль" может купить Сергея Милинкович-Савича. Алексис Санчес хочет вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем обойдется "Реалу" почти в 100 миллионов фунтов, включая бонусы. (Daily Mirror)



Уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера "Наполи" увеличивает шансы "Юнайтед" переманить звезд чемпионов Серии А в лице Кима Мин Джэ и Виктора Осимхена. (Givemesport)



"Ньюкасл" решил составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за 26-летнего Кима. (Fichajes)



"Манчестер Сити" установил цену в 35 млн. фунтов за защитника Жоау Канселу, который на вторую половину этого сезона был отправлен в аренду в "Баварию". (Sport)



"Сити" готов обменять Канселу на полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха. (90min)



"Ливерпуль" может купить полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича всего за 22.5 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Ливерпуль" сделал запрос насчет полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Football Insider)



"Челси" близок к покупке полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте, но "Ливерпуль" не теряет надежд перехватить уругвайца. (Daily Express)



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич стал приоритетной трансферной целью для "Галатасарая". (Football.London)



Бывший нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Алексис Санчес хочет вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон. (Daily Star)



Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма близок к переходу свободным агентом в "Кристал Пэлас". (Fabrizio Romano)



Скауты "Ньюкасла" просматривают полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи. (Sky Sports)



"Астон Вилла", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Рома" хотят нападающего "Вулверхэмпона" Хвана Хи Чхана. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за голкипера "Брентфорда" Давида Райю. (Givemesport)



"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет 30-летнего защитника Бена Дэвиса. (Football Insider)



"Вест Хэм" хочет крайнего защитника "Арсенала" Нуну Тавареша, которого сейчас арендует "Марсель". (Record)



"Бернли" следит за вингером "Ливерпуля" Фабиу Карвалью. (Football Insider)



Нападающий "Милана" Дивок Ориги предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, несмотря на интерес из Турции. (Il Corriere dello Sporr)



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"Арсенал" отказался включить в новый контракт вингера Букайо Сака пункт о выкупе, в качестве компромисса сократив срок соглашения до четырех лет. (Daily Mail)



Защитник "Астон Виллы" Алекс Морено перенес операцию на задней поверхности бедра и вернется только в августе. (BBC)



Бывший защитник "Ливерпуля" Пол Кончески покинул должность тренера женской команды "Вест Хэма", одержав лишь одну победу в 2023 году. (BBC)



Бывший игрок "Уотфорда" Стивен Бергейс, ныне выступающий за "Аякс", ударил фаната "Твенте". (The Sun)



Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон может стать совладельцем "Саутенд Юнайтед" из Национальной Лиги. (The Sun)