Тен Хаг упрекнул боссов МЮ за отсутствие инвестиций в январе

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг упрекнул боссов своего клуба за отсутствие поддержки на трансферном рынке в январе.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Юнайтед" смог позволить себе только аренду нападающего Ваута Вегхорста. Несмотря на столь скромное усиление, "красным дьяволам" удалось занять третье место в Премьер-Лиге.

Также "Юнайтед" завоевал Кубок Лиги, а 3 июня сыграет в финале Кубка Англии, что заставляет Тен Хага гордиться своей командой. Однако Эрик требует инвестиций.

"Клуб знает, что, если ты хочешь быть в топ-4 и сражаться за трофеи в этой тяжелой лиге, тебе нужно инвестировать, потому что в противном случае у тебя не будет шансов, ведь другие клубы инвестировать будут".

"Мы убедились в этом зимой. Все клубы вокруг совершили огромные инвестиции, а мы — нет, но мы все равно справились, поэтому я горжусь своей командой", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2023 00:05

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  1. gerrard08 29.05.2023 00:08 # gerrard08
    Мда, все лысые шарлотаны такие охуевшие? А летом 250 млн почти бабка твоя на хотелки спустила? А аренды Забицера и Вугхерста?

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