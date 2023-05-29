Тен Хаг упрекнул боссов МЮ за отсутствие инвестиций в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг упрекнул боссов своего клуба за отсутствие поддержки на трансферном рынке в январе.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Юнайтед" смог позволить себе только аренду нападающего Ваута Вегхорста. Несмотря на столь скромное усиление, "красным дьяволам" удалось занять третье место в Премьер-Лиге.



Также "Юнайтед" завоевал Кубок Лиги, а 3 июня сыграет в финале Кубка Англии, что заставляет Тен Хага гордиться своей командой. Однако Эрик требует инвестиций.



"Клуб знает, что, если ты хочешь быть в топ-4 и сражаться за трофеи в этой тяжелой лиге, тебе нужно инвестировать, потому что в противном случае у тебя не будет шансов, ведь другие клубы инвестировать будут".



"Мы убедились в этом зимой. Все клубы вокруг совершили огромные инвестиции, а мы — нет, но мы все равно справились, поэтому я горжусь своей командой", — цитирует Тен Хага The Independent.