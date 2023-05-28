Гвардиола похвалил "исключительный" "Брентфорд"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Брентфорд" лучшей командой Премьер-Лиги по игре на стандартных положениях.

В заключительном туре Премьер-Лиги сезона 2022/23 "Сити" потерпел поражение 1:0 от "Брентфорда", единственный гол пропустив от Итана Пиннока в концовке.



"Пчелы" стали единственной командой, сумевшей сделать дубль против "Сити" в этом сезоне, и после матча Гвардиола осыпал соперника комплиментами.



"Поздравляю "Брентфорд" с победой. Противостоять им сложно, потому что они играют так быстро, так агрессивно, так хорошо используют стандарты и все остальное".



"Они являются лучшей командой по игре на стандартах, но не только. Это исключительная команда. Я уже много лет испытываю большое восхищение работой Томаса Франка. Когда видишь, как "Борнмут" выступает после прихода О'Нила — и "Брентфорд", — то это нечто исключительное".



"Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем сыграть лучше и победим их, как победили в прошлом сезоне. Так что у нас уже есть цель на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.