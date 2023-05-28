"Барселона" хочет купить Бруно Гимараэса

"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса этим летом.

Гимараэс утвердился лидером "Ньюкасла" после перехода из "Лиона" в январе 2022, сыграв ключевую роль в завоевании "сороками" путевки в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.



Своей игрой за "Ньюкасл" Гимараэс привлек внимание "Барселоны", которая надеется восстановить свою былую мощь с помощью 25-летнего игрока сборной Бразилии.



На "Ноу Камп" полагают, что для приобретения Гимараэса потребуется сумма в районе 100 миллионов евро (87 млн. фунтов), сообщает The Times.



"Ньюкасл" предпочитает сохранить Гимараэса и даже хочет заключить новый контракт со своим ключевым игроком, но в то же время готов быть прагматичным, если насчет Бруно поступит крупное предложение.