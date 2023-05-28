Антони может вернуться к финалу Кубка Англии

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони имеет хорошие шансы вернуться к финалу Кубка Англии 3 июня.

Антони пропустил волевую победу "Юнайтед" над "Фулхэмом" в заключительном туре Премьер-Лиги в воскресенье (2:1) из-за травмы лодыжки.



Эту травму 23-летний бразилец получил тремя днями ранее против "Челси", покинув поле "Олд Траффорд" на носилках.



И хотя Антони еще не поставлен окончательный диагноз, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется задействовать своего бывшего подопечного по "Аяксу" против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" через неделю.



"Пока довольно рано, но мы думаем, это не слишком серьезно, и он, наверное, будет доступен", — цитирует Тен Хага BBC.