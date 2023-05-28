"Челси" завершил сезон ничьей с "Ньюкаслом"

Рахим Стерлинг "Челси" завершил провальный для себя сезон захватывающей ничьей против "Ньюкасла" — 1:1.

В старт "синих" на заключительный матч сезона вернулись Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Рахим Стерлинг, заменив Весле Фофана, Кэрни Чуквуэмеку и Михаила Мудрика.

В стартовом составе "сорок" можно было наблюдать четверку новых лиц. Речь о Мартине Дубравке, Мэтте Таргетте, Аллане Сен-Максимене и Энтони Гордоне.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на девятой минуте. Эллиотт Андерсон прострелил с левого края штрафной к воротам, а Гордон беспрепятственно отправил мяч в сетку с близкого расстояния — 0:1.

"Челси" пошел большими силами вперед и на 26-й минуте восстановил равновесие в счете. После хитрого розыгрыша штрафного Стерлинг получил мяч на правом краю штрафной, убрал на замахе соперника и поразил ворота — 1:1.

Во втором тайме "синие" демонстрировали большее рвение к победе, но были по традиции беззубы в атаке. "Сороки" имели пару своих моментов, включая попадание дебютанта Льюиса Майли в перекладину. Однако счет уже не изменился.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 20:50

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 28.05.2023 21:00 # ganinilyha
    Отыграть чемпик ниже КП, Фулхэма, Виллы и Арсенала. За такое надо половины годовой зп игроков лишать.

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  2. heyoung 28.05.2023 20:59 # heyoung
    Как Абрамович ушел Челси вернулся на свое место в середнеки

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