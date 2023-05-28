"Ливерпуль" и "Саутгемптон" забили по четыре гола друг другу

"Ливерпуль" устроил настоящую голевую феерию на пару с вылетевшим из Премьер-Лиги "Саутгемптоном", расписав ничью 4:4.

Наставник "святых" Рубен Селлес на свой прощальный матч произвел лишь одно изменение в старте, выпустил Камалдина Сулеману вместо Джо Арибо.



А вот у "красных" можно было насчитать сразу семь перестановок. Уцелели только Трент Александер-Арнольд, Кертис Джонс, Фабиньо и Мохамед Салах.



"Саутгемптон" ошибся уже на 10-й минуте, при выходе из обороны. После перехвата Диогу Жота был выведен на пустые ворота — 0:1.



Спустя четыре минуты Роберто Фирмино получил мяч в штрафной, сместился мимо нескольких соперников и закатил мяч в ворота — 0:2.



На 19-й минуте хозяевам удался ответ. Карлос Алькарас нашел в штрафной Джеймса Уорд-Проуза, а тот в касание поразил дальний нижний угол ворот — 1:2.



"Святые" воодушевились, на 28-й минутен и вовсе сравняв счет. Тео Уолкотт сделал передачу на рывок Сулеманы, который ударом в касание с правого края штрафной поразил ближний угол ворот — 2:2.



В самом начале второго тайма Сулемана совершил сольный проход со своей половины поля до границы штрафной, после чего пробил — 3:2. Свой гол Камалдин отметил зрелищным кульбитом.



На 64-й минуте Стюарт Армстронг совершил перехват на чужой половине поля, ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар низом — 4:2.



Однако "Ливерпуль" отнюдь не бросил играть. На 72-й минуте Коди Гакпо с полуметра поразил ворот подставив ногу под прострел Трента Александер-Арнольда — 4:3.



Прошла еще минута, и Жота мощным ударом в касание с правого края штрафной установил окончательный счет — 4:4.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче