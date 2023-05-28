"Брентфорд" второй раз за сезон победил "Сити"

"Брентфорд" сделал дубль против "Манчестер Сити", переиграв чемпиона Премьер-Лиги в последнем туре со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для попадания в Лигу Европы.

В стартовый состав "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен и Миккель Дамсгор, заменив Матиаса Йенсена и Кевина Шаде.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Эдерсона, Эмерика Лапорта, Натана Аке, Серхио Гомеса, Калвина Филлппса, Хулиана Альвареса и Коула Палмера по сравнению с выездом к "Брайтону" посреди недели.



"Сити" имел некоторое игровое преимущество в первом тайме, хотя это почти не отражалось на опасных моментах. Первые полчаса команды играли без ворот — лишь "горожане" несколько раз пробили мимо.



До перерыва соперники нанесли лишь по одному удару в створ. Столь же расслабленно гости действовали и после перерыва.



Развязка случилась на 85-й минуте, когда Итан Пиннок поразил ворота "Сити" из центра штрафной после скидки головой назад от Бриана Мбемо — 1:0.



"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче