"Брентфорд" второй раз за сезон победил "Сити"

Итан Пиннок "Брентфорд" сделал дубль против "Манчестер Сити", переиграв чемпиона Премьер-Лиги в последнем туре со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для попадания в Лигу Европы.

В стартовый состав "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен и Миккель Дамсгор, заменив Матиаса Йенсена и Кевина Шаде.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Эдерсона, Эмерика Лапорта, Натана Аке, Серхио Гомеса, Калвина Филлппса, Хулиана Альвареса и Коула Палмера по сравнению с выездом к "Брайтону" посреди недели.

"Сити" имел некоторое игровое преимущество в первом тайме, хотя это почти не отражалось на опасных моментах. Первые полчаса команды играли без ворот — лишь "горожане" несколько раз пробили мимо.

До перерыва соперники нанесли лишь по одному удару в створ. Столь же расслабленно гости действовали и после перерыва.

Развязка случилась на 85-й минуте, когда Итан Пиннок поразил ворота "Сити" из центра штрафной после скидки головой назад от Бриана Мбемо — 1:0.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 20:40

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