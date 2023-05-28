"Эвертон" остался в Премьер-Лиге, "Лестер" и "Лидс" вылетели

Благодаря победе 1:0 над "Борнмутом" "Эвертон" смог избежать вылета из Премьер-Лиги, отправив в Чемпионшип "Лестер" и "Лидс".

Перед заключительным туром Премьер-Лиги угроза присоединиться к уже вылетевшему "Саутгемптону" висела над тремя командами, однако повезло только "ирискам", чья судьба была в их собственных руках.



Важнейшие три очка против "Борнмута" "Эвертону" принес Абдулай Дукуре, классно пробив с границы штрафной площади — 1:0.



В то же время "Лидс" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 1:4, а "Лестер", хоть и победил "Вест Хэм" 2:1, этого оказалось недостаточно для спасения.