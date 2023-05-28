"Эвертон" остался в Премьер-Лиге, "Лестер" и "Лидс" вылетели
Благодаря победе 1:0 над "Борнмутом" "Эвертон" смог избежать вылета из Премьер-Лиги, отправив в Чемпионшип "Лестер" и "Лидс".
Перед заключительным туром Премьер-Лиги угроза присоединиться к уже вылетевшему "Саутгемптону" висела над тремя командами, однако повезло только "ирискам", чья судьба была в их собственных руках.
Важнейшие три очка против "Борнмута" "Эвертону" принес Абдулай Дукуре, классно пробив с границы штрафной площади — 1:0.
В то же время "Лидс" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 1:4, а "Лестер", хоть и победил "Вест Хэм" 2:1, этого оказалось недостаточно для спасения.
28.05.2023 20:35
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Последние комментарии:
Эвертон и Чорли должны были вылететь
че за дела
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Тиагу Силва:
«Я остаюсь. Это не из-за денег, а из-за любви, которую я испытываю к клубу. Я считаю, что в данный момент я нужен клубу, как на поле, так и вне его, для реформирования состава».
Величайший!!!!!!факт
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Щас бы нейтральное поле от выезда не отличать
Просто кринж
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Сити - домашняя команда. Могут и влететь Интеру
Последние резы Сити в гостях в ЛЧ:
Реал-Сити 1:1
Бавария:Сити 1:1
Лейпциг-Сити 1:1
Боруссия-Сити 0:0
Копенгаген-Сити 0:0
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потратить 5 миллиардов на трансферы за год чтобы признать игроком года 80-ти летнего деда, ебать ну что за посмешище нелепое
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SEAN FOKKIN DYCHE BABY1111
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О очередной раз убеждаюсь, что Сити - домашняя команда. Интеру удачи.
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ЖДЕМ НАЗНАЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА МАУРИСИО ПОКЕТТИНО!!!!!!!
ТРОН БУДЕТ НАШ
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Тиаго Силва — игрок года "Челси" в сезоне 2022/23!
Энцо Фернандес занял 2-е место, Кепа 3-е.
Льюис Холл — лучший игрок академии.
Конор Галлахер — обладатель награды за лучший гол (в ворота "Кристал Пэлас")
Император тиаааааагоооо, мать вашу!!!!
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Сити в гостях вполне себе проходимый соперник. Интеру удачи
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Вылет Эвертона конечно шоком бы был. А Лестер сами лохи.
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Не думал, что участок границы между воюющими странами не будет охраняться вообще никак, - командир РДК о "дырявости" российской границы
По его словам, пересечь границу с рф было проще, чем войти в помещение, где он давал интервью.
💬 "Мы выходим на государственную границу, а там колючая проволока ржавая. И она ржавая ну уже, наверное, лет 10. А в каких-то местах повалены деревья на нее, и я понимаю, что эти деревья - они уже черные. То есть, лежат они там Бог знает сколько и просто всем плевать", - сказал командир.
Он добавил, что во время похода он и добровольцы ожидали какого-то внезапного нападения, но ничего не произошло.
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Обещание какого-то опухшего от злобы киевского нацicткого чинуши. Полгода назад он обещал сегодня быть в Крыму и чё-та там снимать. А снимать в Крыму есть что.
На открытии творческого университета "Меганом" артисты и зрители вместе задорно спели гимн России.
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Пидорастерка возбуждена )) е6учий додик хахахаха
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2019 - ЛФК набирает 97 очков и остается вторым.
2021 - Сити набирает 86 очков и выигрывает титул.
2022 - ЛФК набирает 92 очка и остается вторым.
2023 - Сити набирает 89 очков и выигрывает титул.
Зеропуки, вы наберете столько, сколько сможете и все равно соснете, а мы - сколько захотим и все равно станем чемпионами.
Сити Короли!
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> "Эвертон" остался в Премьер-Лиге
лузерпуки уже обоссались)))
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Лестер, от чемпионства до чемпионшипа 6 лет...
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Пенсы привыкайте к таким заголовкам,скоро и вы там окажетесь!
Я никогда не ошибаюсь, как предсказывал 10 лет тому назад про ЛОХлов что это недострана превратится в Полигон
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когда с них снимут очки?
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Не нужны они в АПЛ. Костоломы ебучие
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