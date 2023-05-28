"Эвертон" остался в Премьер-Лиге, "Лестер" и "Лидс" вылетели

Абдулай Дукуре Благодаря победе 1:0 над "Борнмутом" "Эвертон" смог избежать вылета из Премьер-Лиги, отправив в Чемпионшип "Лестер" и "Лидс".

Перед заключительным туром Премьер-Лиги угроза присоединиться к уже вылетевшему "Саутгемптону" висела над тремя командами, однако повезло только "ирискам", чья судьба была в их собственных руках.

Важнейшие три очка против "Борнмута" "Эвертону" принес Абдулай Дукуре, классно пробив с границы штрафной площади — 1:0.

В то же время "Лидс" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 1:4, а "Лестер", хоть и победил "Вест Хэм" 2:1, этого оказалось недостаточно для спасения.


Метки Лестер, Лидс, Премьер-Лига, Чемпионшип, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 20:35

Количество просмотров Просмотров: 1287

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ian 28.05.2023 21:29 # ian
    Эвертон и Чорли должны были вылететь
    че за дела

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  2. bembo 28.05.2023 21:28 # bembo
    Тиагу Силва:

    «Я остаюсь. Это не из-за денег, а из-за любви, которую я испытываю к клубу. Я считаю, что в данный момент я нужен клубу, как на поле, так и вне его, для реформирования состава».

    Величайший!!!!!!факт

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  3. bembo 28.05.2023 21:20 # bembo
    Щас бы нейтральное поле от выезда не отличать
    Просто кринж

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  4. takernotagiver 28.05.2023 21:19 # takernotagiver
    Сити - домашняя команда. Могут и влететь Интеру
    Последние резы Сити в гостях в ЛЧ:
    Реал-Сити 1:1
    Бавария:Сити 1:1
    Лейпциг-Сити 1:1
    Боруссия-Сити 0:0
    Копенгаген-Сити 0:0

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  5. hammersmith 28.05.2023 21:12 # hammersmith
    потратить 5 миллиардов на трансферы за год чтобы признать игроком года 80-ти летнего деда, ебать ну что за посмешище нелепое

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  6. imf-tau 28.05.2023 21:11 # imf-tau
    SEAN FOKKIN DYCHE BABY1111

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  7. takernotagiver 28.05.2023 21:10 # takernotagiver
    О очередной раз убеждаюсь, что Сити - домашняя команда. Интеру удачи.

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  8. bembo 28.05.2023 21:09 # bembo
    ЖДЕМ НАЗНАЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА МАУРИСИО ПОКЕТТИНО!!!!!!!
    ТРОН БУДЕТ НАШ

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  9. bembo 28.05.2023 21:01 # bembo
    Тиаго Силва — игрок года "Челси" в сезоне 2022/23!

    Энцо Фернандес занял 2-е место, Кепа 3-е.

    Льюис Холл — лучший игрок академии.

    Конор Галлахер — обладатель награды за лучший гол (в ворота "Кристал Пэлас")


    Император тиаааааагоооо, мать вашу!!!!

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  10. takernotagiver 28.05.2023 21:00 # takernotagiver
    Сити в гостях вполне себе проходимый соперник. Интеру удачи

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  11. ganinilyha 28.05.2023 20:58 # ganinilyha
    Вылет Эвертона конечно шоком бы был. А Лестер сами лохи.

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  12. bembo 28.05.2023 20:55 # bembo
    Не думал, что участок границы между воюющими странами не будет охраняться вообще никак, - командир РДК о "дырявости" российской границы

    По его словам, пересечь границу с рф было проще, чем войти в помещение, где он давал интервью.

    &#128172; "Мы выходим на государственную границу, а там колючая проволока ржавая. И она ржавая ну уже, наверное, лет 10. А в каких-то местах повалены деревья на нее, и я понимаю, что эти деревья - они уже черные. То есть, лежат они там Бог знает сколько и просто всем плевать", - сказал командир.

    Он добавил, что во время похода он и добровольцы ожидали какого-то внезапного нападения, но ничего не произошло.

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  13. fiezzo 28.05.2023 20:50 # fiezzo
    Обещание какого-то опухшего от злобы киевского нацicткого чинуши. Полгода назад он обещал сегодня быть в Крыму и чё-та там снимать. А снимать в Крыму есть что.
    На открытии творческого университета "Меганом" артисты и зрители вместе задорно спели гимн России.

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  14. slash-lfc 28.05.2023 20:47 # slash-lfc
    Пидорастерка возбуждена )) е6учий додик хахахаха

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  15. superglor 28.05.2023 20:47 # superglor
    2019 - ЛФК набирает 97 очков и остается вторым.
    2021 - Сити набирает 86 очков и выигрывает титул.
    2022 - ЛФК набирает 92 очка и остается вторым.
    2023 - Сити набирает 89 очков и выигрывает титул.

    Зеропуки, вы наберете столько, сколько сможете и все равно соснете, а мы - сколько захотим и все равно станем чемпионами.

    Сити Короли!

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  16. true-manc 28.05.2023 20:45 # true-manc
    > "Эвертон" остался в Премьер-Лиге

    лузерпуки уже обоссались)))

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  17. chelsea88 28.05.2023 20:45 # chelsea88
    Лестер, от чемпионства до чемпионшипа 6 лет...

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  18. v-0987654321 28.05.2023 20:45 # v-0987654321
    Пенсы привыкайте к таким заголовкам,скоро и вы там окажетесь!

    Я никогда не ошибаюсь, как предсказывал 10 лет тому назад про ЛОХлов что это недострана превратится в Полигон

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  19. pardew 28.05.2023 20:44 # pardew
    когда с них снимут очки?

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  20. takernotagiver 28.05.2023 20:43 # takernotagiver
    Не нужны они в АПЛ. Костоломы ебучие

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