"Арсенал" раздавил "Вулверхэмптон"

"Арсенал" завершил сезон 2022/23 яркой домашней победой над "Вулверхэмптоном" со счетом 5:0.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.



В старте у "волков" произошло сразу шесть перестановок. Доверие тренера было оказано Жозе Са, Максу Килмену, Уго Буэно, Марио Лемина, Матеушу Нунешу и Раулю Хименесу.



"Арсенал" начал матч с двух быстрых голов Джаки. Сперва Гранит головой с границы вратарской замкнул подачу Габриэля Жезуса — 1:0. Затем с той же позиции швейцарец пробил ногой в касание после передачи Мартина Эдегора и неудачного касания мяча защитником — 2:0.



Хозяева контролировали игру, и на 27-й минуте разница в счете стала крупной. Получив мяч на правом краю штрафной, Букайо Сака на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 3:0.



Игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который не расслабился и во втором тайме. На 58-й минуте Жезус на дальней штанге замкнул головой подачу Леандро Троссарда — 4:0.



Точка же в матче была поставлена на 78-й минуте, когда "волки" не смогли вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Якуб Кивер пробил в касание по отскочившему к нему снаряду — 5:0.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче