"Арсенал" раздавил "Вулверхэмптон"
"Арсенал" завершил сезон 2022/23 яркой домашней победой над "Вулверхэмптоном" со счетом 5:0.
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.
В старте у "волков" произошло сразу шесть перестановок. Доверие тренера было оказано Жозе Са, Максу Килмену, Уго Буэно, Марио Лемина, Матеушу Нунешу и Раулю Хименесу.
"Арсенал" начал матч с двух быстрых голов Джаки. Сперва Гранит головой с границы вратарской замкнул подачу Габриэля Жезуса — 1:0. Затем с той же позиции швейцарец пробил ногой в касание после передачи Мартина Эдегора и неудачного касания мяча защитником — 2:0.
Хозяева контролировали игру, и на 27-й минуте разница в счете стала крупной. Получив мяч на правом краю штрафной, Букайо Сака на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 3:0.
Игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который не расслабился и во втором тайме. На 58-й минуте Жезус на дальней штанге замкнул головой подачу Леандро Троссарда — 4:0.
Точка же в матче была поставлена на 78-й минуте, когда "волки" не смогли вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Якуб Кивер пробил в касание по отскочившему к нему снаряду — 5:0.
"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
28.05.2023 20:30
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Последние комментарии:
Будем смотреть на команду Артеты в ЛЧ. Но нужно усилие по некоторым позициям.
Джаку отпускать не хотелось бы. Этот сезон он сыграл выше всяких похвал.
Смит-Роу надо воскрешать после травмы, давать ему почаще играть - заиграет однозначно. Но Арс конечно ещё не дорос до чемпионства - игры с мешками Лысого шарлатана это показали. Если же Интер их насадит на кукан (во что не особо верится), то опустит эту недокоманду на свое законное место. А место мешков - где-то в середине таблицы бултыхаться, как оно в проруби)
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Лестер, Лестер, иди нахуй!
Лидс жалко :(
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ОРУУУ
07.01.2023 12:19 #
takernotagiver
Сити в этом году очень неубедительно смотрится) C Челси вообще блеклая тень самих себя играла. Еще не раз спотыкнется о команды с хорошей обороной. Скоро им с МЮ играть. Те в обороне прибавили прилично
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15.01.2023 21:41 #
takernotagiver
Потрясающее взаипонимание игроков Арсенала. Поэтому Артета и не хочет покупать кого-то в центр, чтоб не утратить такой слаженности в игре, которая просто потрясает. Даже Зина потрясающе вписался в это произведение искусства)
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МЦ проиграл.
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Ливерпук пук пук - Членси нюх нюх нюх
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фанатов ссаки и гакпо с чемпионством)
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эвротон наконец-то трофей выиграли какой-то, респект
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Залетело все, что не залетало в ворота Ноттингема, Брайтона и остальных.
Закон сохранения голевых моментов в своей красе
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выскочки глупые, лучше бы ети голы в прошлых матчах забивали позорники)))
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эвертон опять на тоненького отскочил)
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А толку то?
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