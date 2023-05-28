"Арсенал" раздавил "Вулверхэмптон"

Букайо Сака "Арсенал" завершил сезон 2022/23 яркой домашней победой над "Вулверхэмптоном" со счетом 5:0.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.

В старте у "волков" произошло сразу шесть перестановок. Доверие тренера было оказано Жозе Са, Максу Килмену, Уго Буэно, Марио Лемина, Матеушу Нунешу и Раулю Хименесу.

"Арсенал" начал матч с двух быстрых голов Джаки. Сперва Гранит головой с границы вратарской замкнул подачу Габриэля Жезуса — 1:0. Затем с той же позиции швейцарец пробил ногой в касание после передачи Мартина Эдегора и неудачного касания мяча защитником — 2:0.

Хозяева контролировали игру, и на 27-й минуте разница в счете стала крупной. Получив мяч на правом краю штрафной, Букайо Сака на резкой смене курса избавился от опекуна и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 3:0.

Игра складывалась безмятежно для "Арсенала", который не расслабился и во втором тайме. На 58-й минуте Жезус на дальней штанге замкнул головой подачу Леандро Троссарда — 4:0.

Точка же в матче была поставлена на 78-й минуте, когда "волки" не смогли вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Якуб Кивер пробил в касание по отскочившему к нему снаряду — 5:0.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 20:30

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Последние комментарии:




  1. arsenalekc 28.05.2023 20:43 # arsenalekc
    Будем смотреть на команду Артеты в ЛЧ. Но нужно усилие по некоторым позициям.
    Джаку отпускать не хотелось бы. Этот сезон он сыграл выше всяких похвал.
    Смит-Роу надо воскрешать после травмы, давать ему почаще играть - заиграет однозначно. Но Арс конечно ещё не дорос до чемпионства - игры с мешками Лысого шарлатана это показали. Если же Интер их насадит на кукан (во что не особо верится), то опустит эту недокоманду на свое законное место. А место мешков - где-то в середине таблицы бултыхаться, как оно в проруби)

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  2. narcot 28.05.2023 20:39 # narcot
    Лестер, Лестер, иди нахуй!


    Лидс жалко :(

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  3. narcot 28.05.2023 20:38 # narcot
    ОРУУУ


    07.01.2023 12:19 #
    takernotagiver

    Сити в этом году очень неубедительно смотрится) C Челси вообще блеклая тень самих себя играла. Еще не раз спотыкнется о команды с хорошей обороной. Скоро им с МЮ играть. Те в обороне прибавили прилично
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    15.01.2023 21:41 #
    takernotagiver

    Потрясающее взаипонимание игроков Арсенала. Поэтому Артета и не хочет покупать кого-то в центр, чтоб не утратить такой слаженности в игре, которая просто потрясает. Даже Зина потрясающе вписался в это произведение искусства)

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  4. pardew 28.05.2023 20:37 # pardew
    МЦ проиграл.

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  5. v-0987654321 28.05.2023 20:35 # v-0987654321
    Ливерпук пук пук - Членси нюх нюх нюх

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  6. bembo 28.05.2023 20:35 # bembo
    фанатов ссаки и гакпо с чемпионством)

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  7. hammersmith 28.05.2023 20:34 # hammersmith
    эвротон наконец-то трофей выиграли какой-то, респект

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  8. takernotagiver 28.05.2023 20:33 # takernotagiver
    Залетело все, что не залетало в ворота Ноттингема, Брайтона и остальных.
    Закон сохранения голевых моментов в своей красе

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  9. true-manc 28.05.2023 20:32 # true-manc
    выскочки глупые, лучше бы ети голы в прошлых матчах забивали позорники)))

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  10. bembo 28.05.2023 20:32 # bembo
    эвертон опять на тоненького отскочил)

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  11. electric 28.05.2023 20:31 # electric
    А толку то?

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