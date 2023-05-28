"Юнайтед" одержал волевую победу над "Фулхэмом"

"Манчестер Юнайтед" одержал свою 27-ю домашнюю победу в этом сезоне с учетом всех соревнований, переиграв "Фулхэм" со счетом 2:1 в последнем туре Премьер-Лиги.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Диогу Далот, Фред, Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд.



У "дачников" лишь Сала Лукич появился вместо Даниэля Джеймса.



С самого начала матч напоминал товарищеский. "Фулхэм" чувствовал себя вполне комфортно, а на 19-й минуте даже открыл счет. Виллиан подал угловой к ближней штанге, где Кенни Тете пробил головой — 0:1.



На 25-й минуте положение "Юнайтед" могло усугубиться, потому что Каземеро сбил в своей штрафной Тома Кэрни, однако Давид Де Хеа парировал пенальти в исполнении Александара Митровича.



Отделавшись испугом, "дьяволы" пошли за ответным голом, попали в каркас ворот и незадолго до окончания первого тайма все-таки сравняли счет. Фред протащил мяч в штрафной, совершил потерю, однако снаряд отскочил к Джейдону Санчо, который с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" повел в счете. Фред сделал великолепную разрезающую передачу, благодаря чему Бруну Фернандеш вышел один на один по центру — 2:1.



В остатке матча "Фулхэм" не оставлял попыток отыграться, однако соперник победу не отдал.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче