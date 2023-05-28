"Юнайтед" одержал волевую победу над "Фулхэмом"
"Манчестер Юнайтед" одержал свою 27-ю домашнюю победу в этом сезоне с учетом всех соревнований, переиграв "Фулхэм" со счетом 2:1 в последнем туре Премьер-Лиги.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Диогу Далот, Фред, Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд.
У "дачников" лишь Сала Лукич появился вместо Даниэля Джеймса.
С самого начала матч напоминал товарищеский. "Фулхэм" чувствовал себя вполне комфортно, а на 19-й минуте даже открыл счет. Виллиан подал угловой к ближней штанге, где Кенни Тете пробил головой — 0:1.
На 25-й минуте положение "Юнайтед" могло усугубиться, потому что Каземеро сбил в своей штрафной Тома Кэрни, однако Давид Де Хеа парировал пенальти в исполнении Александара Митровича.
Отделавшись испугом, "дьяволы" пошли за ответным голом, попали в каркас ворот и незадолго до окончания первого тайма все-таки сравняли счет. Фред протащил мяч в штрафной, совершил потерю, однако снаряд отскочил к Джейдону Санчо, который с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" повел в счете. Фред сделал великолепную разрезающую передачу, благодаря чему Бруну Фернандеш вышел один на один по центру — 2:1.
В остатке матча "Фулхэм" не оставлял попыток отыграться, однако соперник победу не отдал.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче
28.05.2023 20:25
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Последние комментарии:
Норм сорок обогнали, классный заключительный тур получился. ДДХ отбил пенальти это событие 10летия! 3 место неплохо очень в первом же сезоне Эрика. Если кубок ещё будет, то сезон отличный вобще.
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кризисный юнайтед в тройке, уступив только пиковым сити и аснл
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"Все происходит как я предсказывал..." -.-
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ОРУУУ
07.01.2023 12:19 #
takernotagiver
Сити в этом году очень неубедительно смотрится) C Челси вообще блеклая тень самих себя играла. Еще не раз спотыкнется о команды с хорошей обороной. Скоро им с МЮ играть. Те в обороне прибавили прилично
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15.01.2023 21:41 #
takernotagiver
Потрясающее взаипонимание игроков Арсенала. Поэтому Артета и не хочет покупать кого-то в центр, чтоб не утратить такой слаженности в игре, которая просто потрясает. Даже Зина потрясающе вписался в это произведение искусства)
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