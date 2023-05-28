Рэтклифф остается фаворитом на покупку "Юнайтед"

Глава химической компании Ineos сэр Джим Рэтклифф остается фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на сложившееся впечатление о том, что процесс продали "Юнайтед" застопорился, Sky Sports может подтвердить, что ситуация развивается.



В минувший четверг состоялся совет директоров контролирующей "Юнайтед" компании, и инвестиционный банк Raine Group, отвечающий за поиск новых владельцев для клуба, отчитался о положении вещей.



Оказывается, нынешние владельцы в лице Глэйзеров решили не вступать в эксклюзивные переговоры с какой-либо одной стороной, будь то Рэтклифф или шейх Джассим, и продолжают диалог со всеми претендентами.



Однако именно Рэтклифф является фаворитом на покупку "Юнайтед", несмотря на то, что ранее в мае шейх Джассим улучшил свое предложение. Сэр Джим исходит из оценки клуба в 5-5.5 млрд. фунтов.



Добавим, предложение Рэтклиффа предусматривает только покупку контрольного пакета акций "Юнайтед" с сохранением долей за братьями Джоэлом и Аврамом Глэйзерами.