Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги считает, что "Арсенал" не заслуживает критики за свое выступление в этом сезоне.

В последние недели "Арсенал" много критиковали за упущенный титул Премьер-Лиги, однако Лопетеги спешит заступиться за своего коллегу и соотечественника Микеля Артету, указывая на то, что второе место — это тоже достижение.



"Конечно, они не заслуживают критики. Это невероятная лига, и в конце концов они проиграли "Манчестер Сити" в одном из последних матчей".



"Они проделали великолепную работу — только взгляните на команды, которые финишируют ниже их. Это невероятные команды".



"Поэтому я хвалю Микеля за его великолепную работу. Помню, у него были большие проблемы, когда он пришел два года назад, но они сохранили веру в него и теперь пожинают плоды".



"Он улучшил состав и поменял многих игроков, добавив мастерства. Теперь они представляют собой невероятный проект".



"В этом заслуга Микеля — проделанная им работа великолепна. В то же время это заслуга клуба и спортивного директора, потому что Микель не смог бы сделать это все без их веры".



"В футболе очень сложно встретить веру в среднесрочной и долгосрочной перспективе".



"Обычно она бывает только краткосрочной. Думаю, они пожинают плоды своей веры, и я рад за них, потому что команды, которые терпеливы и упорно трудятся, заслуживают успеха", — цитирует Лопетеги The Independent.