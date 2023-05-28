"Челси" собирается продать пять доморощенных игроков

Рубен Лофтус-Чик и Конор Галлахер "Челси" может продать сразу пять доморощенных игроков в летнее трансферное окно.

Как сообщает talkSPORT, отвечающий за селекцию департамент "Челси" убежден, что именно продажа британских игроков позволит клубу заработать больше всего денег и значительно облегчить свою зарплатную ведомость.

В первую очередь это полузащитник Мейсон Маунт, который отказывается от продления своего истекающего через год контракта. За него уже вовсю сражаются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".

Последовать за Маунтом на выход могут Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Трево Чалоба, а также Каллум Хадсон-Одои, который на этот сезон был отправлен в аренду в "Байер".

Добавим, что Лофтус-Чик уже значительно продвинулся в переговорах с "Миланом", собираясь пойти по стопам защитника Фикайо Томори.


Метки Галлахер, Лофтус-Чик, Маунт, Хадсон-Одои, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 477

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 28.05.2023 18:26 # chr1s8rown
    Мы предпочитаем твою шлюху жопастую маму

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  2. true-manc 28.05.2023 18:04 # true-manc
    Джеймса можно забрать в Сити, остальные - хлам для всяких лузерпуков

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