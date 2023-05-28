"Челси" собирается продать пять доморощенных игроков
"Челси" может продать сразу пять доморощенных игроков в летнее трансферное окно.
Как сообщает talkSPORT, отвечающий за селекцию департамент "Челси" убежден, что именно продажа британских игроков позволит клубу заработать больше всего денег и значительно облегчить свою зарплатную ведомость.
В первую очередь это полузащитник Мейсон Маунт, который отказывается от продления своего истекающего через год контракта. За него уже вовсю сражаются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".
Последовать за Маунтом на выход могут Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Трево Чалоба, а также Каллум Хадсон-Одои, который на этот сезон был отправлен в аренду в "Байер".
Добавим, что Лофтус-Чик уже значительно продвинулся в переговорах с "Миланом", собираясь пойти по стопам защитника Фикайо Томори.
28.05.2023 18:00
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