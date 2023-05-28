Хау хочет тренировать только "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау, заявил, что клуб с "Сент-Джеймс Парк" — единственное место, где он хочет быть.

Возглавив "Ньюкасл" по ходу прошлого сезона, уже в своей первой полной кампании Хау завоевал для "сорок" путевку в Лигу Чемпионов.



Хау признается, что не променял бы "Ньюкасл" ни на какую другую работу. 45-летний англичанин имеет очень четкое представление насчет своего будущего.



"Связано ли мое долгосрочное будущее с "Ньюкаслом"? Очень даже, у меня нет никаких посторонних мыслей".



"Я готов работать здесь до тех пор, пока клуб этого хочет. "Ньюкасл" — это то место, где я хочу быть. Я с огромным восторгом ожидаю нового сезона и, надеюсь, последующих", — приводит слова Хау The Independent.