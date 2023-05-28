Почеттино заключил контракт с "Челси" до 2026 года

Маурисио Почеттино Аргентинский тренер Маурисио Почеттино заключил контракт с "Челси".

Еще две недели назад стало известно, что Почеттино дал принципиальное согласие стать новым главным тренером "Челси".

Как сообщает The Telegraph, сейчас Маурисио прилетел в Лондон и заключил контракт с "синими", и официальное подтверждение этому должно поступить в ближайшие 48 часов.

Издание уточняет, что контракт Почеттино рассчитан на три года, и к работе Маурисио приступит со следующей недели — после того, как "Челси" сыграет заключительный матч этого сезона против "Ньюкасла".

51-летний аргентинец находился без работы с прошлого лета, когда от его услуг отказался ПСЖ. С тех пор экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" отклонил целый ряд предложений, ожидая подходящего варианта.


Метки контракты, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 16:00

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  1. chelsea-69 28.05.2023 16:55 # chelsea-69
    Будем посмотреть кароч

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  2. armyanoyeb77 28.05.2023 16:27 # armyanoyeb77
    Сразу на 8 лет нужно было.наверно в случае увольнение. 250 лямов получит Поч.Абсолютно все ссыт на бестолковки членси

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  3. heyoung 28.05.2023 16:27 # heyoung
    Не доработает до конца этого года

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  4. lahmatyj 28.05.2023 16:16 # lahmatyj
    Новость для фансайта. Даже не на главной.

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  5. liverpo0ol 28.05.2023 16:11 # liverpo0ol
    За три года сделает из чорли настоящие петух

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