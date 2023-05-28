Почеттино заключил контракт с "Челси" до 2026 года
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино заключил контракт с "Челси".
Еще две недели назад стало известно, что Почеттино дал принципиальное согласие стать новым главным тренером "Челси".
Как сообщает The Telegraph, сейчас Маурисио прилетел в Лондон и заключил контракт с "синими", и официальное подтверждение этому должно поступить в ближайшие 48 часов.
Издание уточняет, что контракт Почеттино рассчитан на три года, и к работе Маурисио приступит со следующей недели — после того, как "Челси" сыграет заключительный матч этого сезона против "Ньюкасла".
51-летний аргентинец находился без работы с прошлого лета, когда от его услуг отказался ПСЖ. С тех пор экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" отклонил целый ряд предложений, ожидая подходящего варианта.
28.05.2023 16:00
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Будем посмотреть кароч
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Сразу на 8 лет нужно было.наверно в случае увольнение. 250 лямов получит Поч.Абсолютно все ссыт на бестолковки членси
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Не доработает до конца этого года
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Новость для фансайта. Даже не на главной.
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За три года сделает из чорли настоящие петух
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