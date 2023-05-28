Артета считает, что "Арсенал" упустил титул из-за травм

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команду в концовке сезона подвели травмы, которые случились невовремя.

248 дней этого сезона "Арсенал" лидировал в Премьер-Лиге, однако после травмы Вильяма Салиба в марте резко сбавил обороты и в итоге упустил титул.



Также значительные периоды в лазарете "канониров" находились Габриэль Жезус, Эдди Нкетиа, Александр Зинченко, Такехиро Томиясу и Мохамед Эльнени, и Артета указывает, что у ставшего чемпионом "Манчестер Сити" таких проблем не было.



"Было несколько вещей, которые вызвали наш спад, потому что мы могли выиграть минимум три матча, которые мы завершили вничью, без Вилли (Салиба), и два из них — очень комфортно. Но мы этого не сделали".



"У нас были кое-какие критические моменты, когда мы не пользовались по-максимуму своей возможностью. К такой стадии сезона ты должен подходить с 24 игроками, которые здоровы и находятся в своем лучшем состоянии".



"Подобное случилось и в прошлом сезоне. Мы лишились трех-четырех ключевых игроков на заключительную стадию. Это же случилось в этом сезоне".



"Это большой урок, потому что, если вы посмотрите на победителя, то он обладает 24 игроками, каждый из которых держит нож в зубах, готов физически и душевно, и они по-настоящему набрали ход. У нас этого снова не было".



"Момент времени решает все. Моменты определяют сезон для тебя и для соперников. Это зависит от многих, многих, многих факторов, и ты должен учитывать это. Есть определенные вещи, которые ты контролируешь, другие — нет".



"Мы утратили контроль в определенные моменты, но я уверен, есть вещи, которые мы могли сделать по-другому или лучше", — цитирует Артету The Independent.