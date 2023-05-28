"Реал" задумывается о приглашении Фирмино

"Реал" задумывается о приглашении нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино свободным агентом.

Как известно, Фирмино решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, и выездом к "Саутгемптону" в воскресенье Роберто завершит английский этап своей карьеры.



Фирмино сватают в различные клубы Европы и мира, и еще одним серьезный претендентом на Роберто может стать "Реал", как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



По словам Романо, Фирино является одним из четыре-пяти рассматриваемых "Реалом" вариантов по укреплению позиции нападающего этим летом.



Впрочем, пока "Реал" не обращался к 31-летнему бразильцу и обсуждает его имя только внутри своего клуба.